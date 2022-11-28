تجمع نساء زنوبيا يدين الهجمات التركية ويؤكد: تكاتف المكونات سيحقق النصر

تجمعت العشرات من عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا، اليوم الإثنين، أمام مكتب التجمع وسط مدينة الرقة للإدلاء ببيان ضد الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، قرأته عضوة لجنة التدريب بالمكتب، عبير النافع.

جاء في مستهله: "مرة أخرى دولة الاحتلال التركي تعلن حربها الإجرامية ضد المناطق الآمنة في شمال وشرق سوريا؛ لضرب السلم الأهلي ومكتسبات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا".

أضاف البيان: "القصف لم يفرق بين المدنيين والعسكريين، مما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وإصابة العشرات؛ نتيجة القصف الذي تواصله دولة الاحتلال التركي ضد المدنيين؛ في محاولة منها لضرب الأمن والاستقرار في المنطقة" مؤكداً "في خرق واضح وصريح للأعراف والقوانين الدولية في ظل غياب الصمت الدولي حيال هذه الجرائم".

تطرق البيان إلى الانتفاضة الشعبية في روجهلات كردستان وإيران، في قوله: "ولا ننسى ما حدث في إيران من انتفاضة، اندلعت في أيلول الماضي بعد مقتل الفتاة الكردية جينا أميني (مهسا) بشكل وحشي على يد سلطات القمع الإيراني في طهران ثم تحولت إلى انتفاضة وثورة عارمة شملت معظم مناطق إيران وكامل شرق كردستان".

أدان تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها، في بيانه، قصف الاحتلال التركي، ودعا كافة "الأهالي والشعب القيام بواجبهم والحفاظ على مكتسبات ثورتهم".

وشدد "يجب أن نخلق رأي عام عالمي يكون قوة ضاغطة لهذه الأنظمة القمعية والدكتاتورية، كما يجب علينا أن نقف كافة مكونات وشعب المنطقة الذين تمازجت واختلطت دماؤنا وأرواحنا سوية؛ لمواجهة هذه الأنظمة التعسفية، وأن نكون يداً واحدة، ونرفع صوتنا عالياً ونقول كفى ظلماً، كفى قتلاً وتشريداً، كفى للحرب، ونعم للسلام".

(أ م/ي م)

ANHA