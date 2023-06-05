تجمع نساء زنوبيا يعقد كونفرانسه الأول في الطبقة ويصادق على عدد من التوصيات

وحضر الكونفرانس ممثلات عن مكاتب ولجان المرأة وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية واتحاد المرأة الشابة.

وزين المسرح بأعلام مكتب تجمع نساء زنوبيا وصور القائد عبدالله أوجلان وصور للشهيدات اللواتي ضحين بأغلى ما يملكن فداء لتراب الوطن وتحقيق الحرية المرأة في جميع أنحاء العالم.

وبدأ الكونفرانس بالترحيب بالضيوف من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين شذى الحسين، ودعتهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية لمكتب التجمع في الطبقة سميرة حبش قالت فيها: "نهنئ جميع النساء بانعقاد الكونفرانس الأول لمكتب تجمع نساء زنوبيا ونستذكر الشهيدات والشهداء الأبرار مشاعل نورنا ومجدنا الذي لا ينتهي".

وتابعت سميرة حبش: "الآن نستلم مسيرة الشهداء النضالية الخالدة روح المقاومة والنضال لإكمال المسير وحماية المكتسبات التي حققوها، إننا مدينون لكل قطرة دم سالت على تراب هذه الأرض التي حموها وسقوها بدمائهم الطاهرة حتى وصلنا اليوم لما نحن عليه".

وبينت سميرة حبش خلال كلمتها "رغم الأيام العصيبة التي تواجه المنطقة وفي ظل التهديدات التي تحيط بمناطقنا مهاجمة المرأة بشكل خاص هو أكبر دليل على مدى قوة المرأة والإرادة الحرة ".

وأشارت سميرة حبش "لولا الداعم الأكبر للمرأة وهو القائد عبد الله أوجلان لما وصلنا إلى هنا اليوم فهو الذي أعطى للمرأة دورها الكبير والريادي من خلال فلسفته وفكره الذي خلق ثورة استثنائية أطاحت بكل المفاهيم الرجعية التي أرادت وأد حقيقة المرأة وحصرها ضمن بوتقة التبعية المطلقة للذهنية الذكورية".

وفي الختام أكدت سميرة حبش" بالسير على خطا شهيداتنا وشهدائنا الأبرار وإكمال مسيرتهم التي خطت بدمائهم طريق الحرية ورفع مستوى النضال لتحقيق حرية المرأة وحرية القائد عبد الله أوجلان وحماية المكتسبات والدفاع عن المشروع الديمقراطي".

بعدها تمت دعوة الديوان لاستلام مهام إدارة الكونفرانس وتألف من الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا سميرة حبش، الإدارية لمكتب تجمع نساء زنوبيا نور الحفني، والعضوة في هيئة مكتب تجمع نساء زنوبيا مريم عثمان.

ومن ثم قرئت توجيهات القائد عبد الله أوجلان حول حرية المرأة من قبل الإدارية لمكتب تجمع نساء زنوبيا نور الحفني

ومن ثم قرأت الإدارية لمكتب تجمع نساء زنوبيا سميرة حبش تقرير مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة وريفها لمدة عامين وشرح الوضع السياسي القائم في المنطقة والشرق الأوسط.

وتم التركيز في الحديث على وضع القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي وتشديد العزلة عليه ورفع مستوى الانتهاكات والتجريد بحق القائد عبدالله أوجلان من خلال منع الزيارات وعدم السماح لعائلته ومحاميه باللقاء به، ووضع المرأة ووضع العضوات في المكاتب واللجان وماهي الأعمال التنظيمية لمكتب التجمع والتعريف به والمشاركات التي قام بها وعدد اللجان والمكاتب ومهامها وأعمالها وتقديم النقد والنقد الذاتي على مدار عامين من العمل.

وتخلل الكونفرانس وصول برقيات تهنئة من اللجان والمجالس المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية باركوا فيها انعقاد هذا المؤتمر الأول لمكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة وريفها متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح والتقدم في مجال عملهم والوصول لأكبر شريحة من النساء في المجتمع.

كما تم عرض سنفزيون لأعمال ونشاطات مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة وريفها على مدار عامين.

ومن ثم أغلق الكونفرانس أمام الإعلام لقراءة الوضع التنظيمي ومناقشته من قبل العضوات لوضع المخرجات.

بعدها قرئ النظام الداخلي من قبل عضوة الهيئة لمكتب تجمع نساء زنوبيا مريم العثمان وتمت المناقشة عليه من قبل المشاركات.

ليتم بعدها اختيار عضوات مكتب التجمع والتصويت بشكل مباشر ليتم انتخاب 3عضوات إداريات للمكتب و3عضوات لمنسقية المرأة و11عضوة للمكاتب واللجان في الطبقة وريفها.

وانتهى الكونفرانس بعدة مخرجات وتوصيات وهي على النحو التالي:

تعميق وترسيخ نظام على أساس مبدأ لا حياة بدون القائد والسعي لبناء مجتمع أخلاقي سياسي أيكولوجي ديمقراطي حر. العمل على رفع وتيرة النضال ضد كافة السياسات الممنهجة من قبل الأطراف المتنازعة والاحتلال التركي. النضال على خطا الشهداء وجعله مصدر قوة ومثابرة بشعار المرأة الحياة الحرية. مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز الممارس ضد المرأة. السعي من أجل تطبيق قانون يحمي الأسرة والمرأة للحد من جرائم القتل والانتحار وعمالة الأطفال. العمل على عقد ملتقيات وندوات وورشات عمل فكرية واجتماعية وسياسية وثقافية لشرح فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان. إطلاق حملات بالتنسيق مع منسقية المدينة للتطرق إلى الآفات والمشاكل المجتمعية. العمل على تمكين المرأة من كافة النواحي سياسياً واجتماعياً. العمل على إطلاق حملات توعية من الناحية الصحية خاصة بالمرأة والمجتمع. العمل على تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية من خلال فتح مشاريع اقتصادية صغيرة والتشجيع على تعاونيات النساء.

( س ك /سـ)

ANHA