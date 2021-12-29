تجمع نساء زنوبيا يعقد اجتماعه السنوي في الرقة ومنبج ودير الزور

وتضمنت القرارات الصادرة عن اجتماع مدينة الرقة زيادة العمل على توعية المجتمع والمرأة والرجل من خلال تكثيف الدروس والزيارات والمحاضرات وحملات التوعية، توسيع المشاريع الاقتصادية لمحاولة القضاء على البطالة.

كما تناولت، العمل على تفعيل اللجان الأخرى لمكتب تجمع نساء زنوبيا، والتنسيق والتواصل مع المنظمات النسوية لدعم أكبر عدد من النساء الأرامل والمطلقات، إعادة تفعيل أكاديمية للمرأة واستقطاب أكبر عدد ممكن من النساء ضمن هذه الأكاديمية.

والاجتماع السنوي الذي عقد في صالة المركز الثقافي بمدينة الرقة، اليوم الأربعاء، تحت شعار "الثورة التي لا تحوي المرأة في صفوفها لا يمكن لها تحقيق النجاح"، تم بحضور عضوات وإداريات من تجمع نساء زنوبيا، بالإضافة إلى عضوات من حزب سوريا المستقبل، ونخبة من المثقفات.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة ترحيبية من قبل الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها، اعتماد الأحمد، رحبت فيها بالنساء المشاركات في الاجتماع، ودعت النساء في الرقة إلى العمل بكل جد لنيل الحرية الفكرية لهن ولكافة النساء في شمال وشرق سوريا وسوريا والعالم.

من جانبها، قرأت الإدارية في تجمع نساء زنوبيا، سوسن الخلف، التقرير السنوي الخاص بالتجمع الذي تضمن كافة الأعمال المنجزة خلال العام 2021.

بدورها، قيّمت مساعدة رئيس حزب سوريا المستقبل، ليلى قهرمان، الوضع السياسي وتطرقت في حديثها إلى الأحداث السياسية التي مرت بها المنطقة بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وأوضحت ليلى قهرمان "أن دولة الاحتلال التركي تقف أمام مشروع الإدارة الذاتية وأمام حرية المرأة، والدليل الأقرب هو دعمها لمرتزقة داعش الذين ارتكبوا جرائم يندى لها جبين الإنسانية"، مؤكدة أن الحصار الذي تشهده المنطقة هو لتضييق الخناق على الإدارة الذاتية وإفشال مشروعها الديمقراطي.

وفي منبج، عقد التجمع بحضور عدد من عضوات التجمع والمؤسسات النسائية في المدينة، اجتماعه السنوي، تحت شعار "بنضالنا ومقاومتنا تتحقق وحدة المرأة المنبجية"، وذلك في قاعة المجلس التشريعي بمدينة منبج.

وحيت الإدارية في تجمع نساء زنوبيا، فادية رسول، في مستهل الاجتماع كافة النساء الداعيات إلى الحرية، وقالت: "بروح الكفاح من أجل حرية المرأة وبروح مقاومة العصر والمئات من شهداء الحرية نحيي جميع النساء الداعيات للحرية بمزيد من الحماس والإصرار حتى تحقيق النصر".

من جانبها، قرأت الناطقة الرسمية لمكتب تجمع نساء زنوبيا، نسرين العلي، التقرير السنوي لمجمل الأعمال التي قام بها التجمع خلال عام 2021.

وبعدها قرأت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي نورا الحامد مخرجات الاجتماع، وهي "العمل على تحرير المرأة من القيود التي كبلها بها المجتمع، وذلك من خلال حملات توعية للمرأة في منبج وريفها، والعمل على توحيد إرادة المرأة في منبج".

وأضافت: "وكذلك العمل على تدريب وتوعية المرأة، والعمل كفريق نسائي لمكافحة كافة أشكال العنف الممارس بحق المرأة، حماية المرأة في المؤسسات والأحزاب".

وفي مدينة دير الزور، عقد مكتب تجمع نساء زنوبيا اجتماعه السنوي الأول لعام 2021، طرح من خلاله الأعمال التي قام بها، والعوائق التي واجهتهم طيلة العام الجاري.

وعقد الاجتماع في قاعة المجلس المدني في منطقة السبعة كيلو بحضور ممثلات تجمع نساء زنوبيا.

وبدأ الاجتماع بقراءة إدارية مكتب تجمع نساء زنوبيا بدير الزور، شهرزاد الجاسم، التقارير السنوية لأعمال مكتب تجمع نساء زنوبيا في العام الحالي ومناقشة المعوقات التي واجهتهم ووضع خطط لتجاوزها.

كما تم النقاش على آلية تطوير عمل مكتب تجمع نساء زنوبيا، والتركيز على تمكين دور المرأة في المجتمع وحل جميع القضايا التي تتعلق بها ونشر التوعية.

وتم وضع خطط عمل لعام 2022، ومنها توسيع عمل المكتب للوصول لعدد أكبر من النساء، وفتح أكاديميات خاصة بالمرأة.

(كروب/ي م)

ANHA