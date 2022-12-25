تجمع نساء زنوبيا يعقد اجتماعه السنوي الثاني في مدينة الرقة

وحضر الاجتماع عضوات من تجمع نساء زنوبيا من الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج، والهيئة الإدارية لتجمع نساء زنوبيا.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، قرأت بعدها الإدارية في تجمع نساء زنوبيا شهرزاد الجاسم توجيهات القائد عبدالله أوجلان الخاصة للمرأة التي تطرقت إلى ضرورة تحرر المرأة فكرياً وإلى تاريخ المرأة ودورها في المجتمع.

وقرأت بعدها العضوة في الهيئة الإدارية لتجمع نساء زنوبيا، نسرين الحسن، التقرير السنوي لتجمع نساء زنوبيا والصعوبات التي واجهت التجمع خلال عمله في العام الماضي، من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبعد الانتهاء من قراءة التقرير السنوي، تم عرض سنفزيون تضمن أعمال وإنجازات تجمع نساء زنوبيا في المناطق الأربعة.

وخلال الاجتماع أدلى تجمع نساء زنوبيا ببيان للرأي العام، قرأته الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا خود العيسى، وجاء في نص البيان:

"باسم تجمع نساء زنوبيا وإداريات المرأة في المجالس المدنية والأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية، بالرغم من المقاومة والنضال النسوي على المستوى العالمي وخروجهن إلى الساحات منددات بالأنظمة الفاشية الدكتاتورية والسلطة أينما كانت، ورفع صوتهن بالمطالبة برفع الظلم والاستغلال والعنف والاحتلال بكافة الأشكال عنهن على مستوى العالم والشرق الأوسط".

وأوضح البيان "لأننا نرى النظام المستبد بذهنية ذكورية يتخذ هذا أساساً له في بناء الدولة لذا نرى أن العنف الممارس على المرأة هو من قبل الحكومات والدولة وأكبر إثبات على هذا ما حدث يوم الثالث والعشرين من كانون الأول 2022 في مدينة باريس باستشهاد ثلاثة من الكرد وإصابة 3مدنيين آخرين بهجوم إرهابي مسلح بعد أن أطلق القاتل النار عليهم بشكل محكم وعلى إثره استشهدت أمينة كارا (أفين) في نفس الوقت الذي كان الكرد في باريس يستعدون لإحياء الذكرى السنوية لمرور عشرة أعوام على اغتيال الناشطات الثلاثة ساكنة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلماز".

وأكد البيان "لقد كانت أمينة كارا تناضل من أجل حرية المرأة وشعبها منذ ثلاثة عقود، فقط كانت واحدة من النضاليات والثوريات، هذه الجريمة التي وقعت بهذه الوحشية هي ليست محض صدفة فهذا دليل واضح على الاستهداف المتعمد والانتقائي لممثلات الحركات النسائية والقياديات فهذا الاستهداف يأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات للنساء القياديات، في شمال وشرق سوريا يتم استهداف القياديات والمناضلات على يد سلطة الدولة التركية ومرتزقتها، استهداف كل من هفرين خلف وهند وسعدة وجيان تولهلدان وبارين وروج وزينب صاروحان، تأتي جرائم سلطة الدولة التركية لكسر إرادة المرأة الحرة".

وأكمل البيان "كما ترتكب هذه الجرائم أيضاً في المناطق المحتلة بحق النساء ويمارس العنف من قتل وخطف واغتصاب وتهجير بفكر الدولة والفكر الذي يحمله الرجل الذي يقتل المرأة أيضاً باسم الشرف فقتل عيدة ونجلاء وازدهار منذ أيام قليلة ومثلهن الكثير تم قتلهن في الرقة والطبقة ومنبج يتم بفكر الأنظمة المستبدة بذهنية ذكورية قائمة فهي أساس في بناء نظام الدولة لذا نشهد الكثير من حالات العنف والقتل المتعمد للنساء وحالات إفلات من العقوبة حيث أن الدولة تحمي مرتكبي الجريمة. إذاً هذه الأنظمة لن تتخلى عن سلطتها ولا تتحمل أن المرأة تقود المرحلة وسعيها نحو التغيير, ويعتبرون ذلك خطراً على كيانهم القائم لآلاف الأعوام".

وأدان البيان "نحن كتجمع نساء زنوبيا وجميع الحركات والتنظيمات النسائية وجميع النساء المناضلات باسم الحرية ندين بشدة جرائم القتل بحق المرأة في جميع دول العالم عامة وجريمة القتل في فرنسا بشكل خاص ونحث الدولة الفرنسية على تقديم الصورة كاملة وتوضيح حقيقة مقتل أمينة كارا ومحاسبة الجناة".

وأكد البيان في ختامه "نؤكد دعمنا للحراك النسوي ولكافة النضالات ضد كل الأنظمة المستبدة المستعبدة، وأن تكاتفنا وتوحدنا ودعمنا لبعضنا سيحقق الانتصار لثورة المرأة لنحقق أهدافنا المنشودة".

واختتم الاجتماع بقراءة العضوة في الهيئة الإدارية لتجمع نساء زنوبيا مريم عثمان، مخرجات الاجتماع التي تضمنت ما يلي:

-عقد اجتماعات مع كافة عضوات التجمع

-تكثيف برامج الدورات التدريبية المفتوحة والمغلقة وورشات العمل

-تكثيف الحملات التوعوية لكافة شرائح المجتمع

-العمل على تطبيق قانون المرأة

-إعداد برامج خاصة بالمؤامرة الدولية على القائد 15شباط واليوم الأسود

-التحضير لإعداد فعاليات يوم المرأة العالمي وعيد نوروز وميلاد القائد عبدالله أوجلان

-تفعيل لجنة كبراتيف مركزية

-تفعيل لجنة زراعية مركزية

-تفعيل لجنة العلاقات الدبلوماسية

-تفعيل لجنة الهلال الذهبي

-تفعيل لجنة الصحة

-عقد اجتماعات موسعة في المناطق لشرح مدى تأثير الوضع الاقتصادي على شمال وشرق سوريا وبشكل خاص على المرأة

-استكمال برنامج الدورة التدريبية المسلكية المفتوحة في المناطق لعضوات الاقتصاد

-عمل دورات مسلكية مفتوحة للجان العدالة الاجتماعية في مكاتب التجمع

-العمل على افتتاح دورات محو أمية في كافة المناطق تشمل عوائل الشهداء

-استكمال الدورات التدريبية المفتوحة لعوائل الشهداء

-تفعيل مشاريع اقتصادية على نظام الكبراتيف تخدم المرأة والمجتمع

-تفعيل مشتل زراعي باسم الشهيدة دلال من مؤسسي اقتصاد المرأة في الرقة مزرعة العدنانية

-تجهيز مشروع مزرعة أبقار في الطبقة منطقة طويحينة

-تفعيل معمل تريكو ومعمل حلويات

-التحضير لعقد المؤتمر الأول لتجمع نساء زنوبيا.

(أ ع/)

ANHA