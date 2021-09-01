تجمع نساء زنوبيا يعقد اجتماعاً عاماً لطرح مخرجات مؤتمره الأول

وحضر الاجتماع العشرات من النساء ممثلات عن كافة المجالس المدنية والمحلية والعسكرية في دير الزور، وعقد الاجتماع في قاعة المجلس المدني في منطقة السبعة كيلو حيث بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وفي بداية الاجتماع قرئ النظام الداخلي لحركة تجمع نساء زنوبيا ومفهوم هذه الحركة والغاية والهدف منها.

وعلى هامش الاجتماع تحدثت شهرزاد الجاسم عضوة الهيئة الإدارية لتجمع نساء زنوبيا لوكالتنا وأشارت أنه بعد انعقاد المؤتمر الأول للحركة بتاريخ 162021 عقد اليوم الاجتماع الأول في دير الزور لطرح مخرجات المؤتمر الهادف لتوحيد صف النساء والتنسيق والعمل وشرح مبادئ هذا التجمع وعلى ماذا ينص نظامه الداخلي.

وأكدت شهرزاد أن "الهدف إنشاء نظام موحد تسير عليه كافة النساء في جميع أنحاء سوريا وليس في شمال وشرق سوريا فقط، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من النساء، وهدفنا من هذا الاجتماع هو طرح هذه المخرجات والقوانين والمبادئ والأهداف التي تضمن حقوق المرأة من كافة أشكال العنف سواء العنف الأسري أو الجسدي أو التعصبي أو من ناحية التهجير والاغتصاب الذي يمارس على المرأة".

ونوهت شهرزاد أن الهدف الآخر هو توحيد صف النساء في جميع المؤسسات سواء التابعة للإدارة الذاتية أو المؤسسات الخاصة بالمرأة".

واختتم الاجتماع بعد النقاش حول كافة بنود النظام الداخلي ومخرجات المؤتمر الأول للحركة.

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ANHA