تجمع نساء زنوبيا يعاهد على السير على خطا الشهيدات المناضلات حتى تحقيق النصر

أدلى مكتب تجمع نساء زنوبيا في دير الزور اليوم، ببيان تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، أمام مبنى إدارة مخيم أبو خشب، قرئ من قبل إدارية المكتب في بلدة الجزرة، لينا العواد بحضور نساء المخيم.

وجاء في مستهل البيان: "تواصل الدولة التركية الفاشية عدوانها على الشعوب المحبة للسلام والحرية في شمال وشرق سوريا وتستهدف بهجومها العدواني الأطفال والكبار والمسنين وخاصة النساء أمام مرأى العالم ".

وتابع البيان: "تعادي دولة الاحتلال التركي الديمقراطية والإنسانية والفكر الحر وتكثف هجماتها على المرأة، فقد استهدفت زهرة بركل، وزينب صاروخان، وهفرين خلف، وجيان، وسوسن، ويادي عقيدة، وغيرهن كما استهدفت يسرى درويش وليمان شويش، في دليل على خوفها من ثورة المرأة الحرة التي هي نتاج فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وأضاف البيان: "علينا الرد على هذه الهجمات بنضال ومقاومة كبيرة ولن نسمح لأحد بضرب إنجازات ثورتنا ثورة المرأة والحرية وسنواصل مسيرتنا على خطا شهيداتنا وإكمال مسيرتهن حتى تحرير كل الشعوب المضطهدة والنساء المضطهدات".

وأنهى تجمع نساء زنوبيا بيانه بالقول: "من هذا المنبر نحن تجمع نساء زنوبيا ندين ونستنكر هذه الهجمات الوحشية ونطالب جميع أبناء شعبنا والنساء خاصة بالاستمرار بالنضال وتكثيف روح المقاومة والمحافظة على مكتسبات ثورتنا وأهدافها".

(ع ع/ف)

ANHA