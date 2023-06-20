تجمع نساء زنوبيا يعاهد على السير على درب الشهيدات المناضلات والوقوف أمام الاحتلال

وحضر قراءة البيان عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا ومجلس المرأة السورية ومكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل والأحزاب السياسية، وقرئ البيان في مزار الشهداء في الحكومية من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل غالية الكجوان.

وجاء في مستهل البيان: "في ظل تسارع الأحداث السياسية التي تشهدها سوريا والمنطقة بأكملها من عقد الاتفاقيات الضامنة لحل الأزمة السورية ومنها اجتماعات آستانا التي على ضوئها يهدر دم أبناء الشعب السوري و تُغتال النساء المدنيات والسياسيات".

وأضاف البيان "في حين نرى سياسة دولة الاحتلال التركي التي دخلت مرحلة جديدة من الحكم وكالعادة انتهجت سياسة العداء والعنصرية والقومية ضد شعوب ونساء شمال شرق سوريا حيث وبشكل يومي يتكرر القصف الهمجي بجميع أنواع الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة على المناطق الأمنة في شمال شرق سوريا".

وأشار البيان "فاليوم قامت طائرة تركية مسيرة بضرب سيارة مدنية تابعة للإدارة الذاتية في قرية تل شعير التابعة لناحية تربه سبيه مما أدى لاستشهاد الرئاسة المشتركة لمقاطعة قامشلو يسرى درويش ونائبتها ريحان اللواتي ناضلن من أجل حرية المرأة والشعوب ومن أجل إحلال السلام وتحقيق الديمقراطية".

وأدان البيان الهجمات التركية واعتبرها نتيجة الصمت الدولي.

وعاهد البيان بالقول "عهداً منا كنساء مدينة الرقة بأننا لن نستكين ولن نتوقف لحظة واحدة عن السير على خطا شهيداتنا صاحبات الحق، ونكمل مسيرتهن النضالية فعلى جميع النساء أن يقفن صفاً واحداً ويقاومن بكل جدارة العدو التركي الذي فشل في كسر وتحطيم إرادة المرأة السورية الحرة".

وتابع "فإنه لن يتوانى لحظة واحدة عن الهجوم على قواتنا قوات سوريا الديمقراطية وضرب مشروع إدارتنا الذاتية وفرض أساليب الحرب الخاصة وثقافة الحصار علينا، وتنفيذ مختلف المؤامرات لكسر إرادتنا وفرض الاستسلام علينا، و لكن لأننا صاحبات إرادة قوية ومقاومة تاريخية، وسائرات على درب شهيداتنا، فإننا سنتحلى بالمقاومة والعزيمة التي لا تلين ولن تكسر، ونتجاوز جميعاً ومع بعضنا، يداً بيد تلك الصعوبات والتحديات، ونحقق الحرية والكرامة, ونصل معاً إلى حل سياسي يحقق الكرامة لكل أبناء وبنات سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية" .

(م خ/سـ)

ANHA