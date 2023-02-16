تجمع نساء زنوبيا في الطبقة يعقد ملتقى حوارياً حول المؤامرة الدولية

شارك في الملتقى الذي عقد في أكاديمية الشهيدة أردار هارون في الطبقة ، ممثلات عن الأحزاب السياسية ومكاتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة والرقة والمجالس المدنية ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا

وبدأ الملتقى بالترحيب بالضيوف من قبل الناطقة لمكتب تجمع نساء زنوبيا خود العيسى، ودعتهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وتمحور الملتقى حول محورين مهمين عن المؤامرة التاريخية على القائد

وتم شرح المحور الأول من قبل مستشارة هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا غالية نعمة قائلة: "لم تظهر المؤامرة بشكل فجائي أو من دون تخطيط مسبق، بل تم الإعداد والتحضير لها وفق برنامج منظم ومدروس ولأعوام عديدة، إذ تم تعيين أدوار كل القوى والأطراف المعنية في هذه المؤامرة وبدقة متناهية وفق تنظيم مدروس للمعادلة الزمنية الملائمة لحدوث هذه المؤامرة:

وأشارت غالية نعمة "تمتد خيوط هذه المؤامرة إلى المرحلة الماضية التي مهدت لها بهذا الشكل، هذه المؤامرة التي بدأت من البوليس الداخلي وقوى الاستخبارات الداخلية في تركيا وامتدادًا للتنظيمات والاستخبارات الدولية والعديد من الأوساط الدولية المختلفة وممارساتهم السياسية، بالإضافة للعديد من القوى العالمية لتصل لمستوى التنسيق والاتفاق فيما بينها، وتـأمين انضمام بعض القوى والدول أو على الأقل ضمان حيادها تجاه مجريات هذه المؤامرة".

وبينت غالية نعمة "لقد ناقش العديد من الأوساط والقوى في كل من أمريكا وأوروبا هذا المستوى القيادي حيث يضر بمصالحها في العالم، ولتحد من هذه التطورات ولتضع العراقيل رأت فيه تهديدًا جديًا على مصالحها الطبقية سارعت هذه الأوساط والقوى إلى حبك خيوط المؤامرة".

أما المحور الثاني عن المؤامرة التاريخية فتم شرحه من قبل الإدارية في الهيئة لمكتب تجمع نساء زنوبيا مريم العثمان قائلة: "المؤامرة لها جذور تاريخية عميقة، توجه القائد أوجلان إلى أوروبا في بداية المؤامرة وقدم عدداً من نقاط الحل وكانت مكونة من 7 نقاط لكن الدول الأوروبية تجنبت هذا الحل ورفضته. نفذوا المؤامرة لكي يستسلم القائد أوجلان لكنه رفض الاستسلام، وقف القائد آبو كقائد في السجن وكشف مضمون المؤامرة والغرض منها وأفرغ محتواها من خلال النضال".

وذكرت مريم العثمان أن “القائد أوجلان قدم عملاً فكرياً من خلال كتابة 10000 صفحة وظل مهتماً بنضال النساء حتى في السجن".

وقالت مريم العثمان أيضاً إن "القائد أوجلان بدأ مشروع السلام في السجن وحث الدولة على الجلوس على طاولة الحوار

وتابعت مريم العثمان: "كان الهدف من المؤامرة هو تفريق الشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني والقائد أوجلان. سجن إمرالي ليس مثل أي سجن آخر إنه سجن دولي، نظام إمرالي يعمل على استهداف القائد أوجلان وفقاً لقوانين أوروبا وتركيا. يجب إطلاق سراح القائد ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ هذا القانون ولم يتم القيام بأي عمل".

ومن ثم فتح باب النقاش أمام المشاركات في الملتقى لمناقشة مضمون المحورين ووضع الحلول والتوصيات لفك العزلة عن القائد وتحقيق حريته الجسدية.

وفي الختام كانت هناك عدة توصيات ومخرجات كالتالي:

المطالبة والعمل والدفاع عن حرية القائد، رفع وتيرة النضال الجماهيري من خلال التنظيم المستمر للمسيرات والفعاليات الاجتماعية التي تأتي في إطار التنديد بالعزلة المفروضة على القائد.

و العمل على عقد ملتقيات وندوات وورشات عمل فكرية وسياسية وثقافية لشرح فكر وفلسفة القائد مع الناشطين في جميع أنحاء العالم و ترجمة أفكار القائد وتوجيهاته الى الواقع العملي في ما يتعلق بحرية المرأة وحصولها على كامل حقوقها لخلق مجتمع حر يعيش ضمن الحياة الندية يكون فيه الرجل حراً يؤمن بأن حريته مرهونة بحرية المرأة.

و استمرار إطلاق حملات التواقيع والهاشتاغات الإلكترونية للمطالبة بحرية القائد، الاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية وإخراج حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب والعمل على تمكين المرأة في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، التعمق وبناء وترسيخ نظام على أساس مبدأ لا حياة بدون القائد والسعي لبناء مجتمع أخلاقي سياسي أيكولوجي وديمقراطي".

(س ك /سـ)

ANHA