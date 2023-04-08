تجمع نساء زنوبيا في الطبقة يعقد محاضرة حول ميلاد ونضال القائد عبد الله أوجلان

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وحضرها العشرات من ذوي وزوجات الشهداء وممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية والأحزاب السياسية وذلك في قاعة مجلس عوائل الشهداء.

وتحدثت الإدارية في الهيئة لمكتب تجمع نساء زنوبيا فاطمة بحبوح حيث استهلت حديثها بالقول: "لقد ولد القائد عبد الله أوجلان في الـ 4من نيسان عام 1949 في آمارا ولم يكن هذا اليوم يوماً عادياً قط بل كان إحياء لكل الشعب الكردي ولكافة البشرية وقد تحدث القائد عبد الله أوجلان بشكل مفصل في تقييماته عن هذا اليوم".

وأضافت فاطمة بحبوح: "إن الشعب الكردي وصل إلى هذه المحطة عبر التاريخ كونه قد فصل عن قيمه ولكن بفضل الكفاح الذي بناه القائد عبد الله أوجلان فإن تلك القيم أُعيدت إلى مكانها الصحيح كما ونتج عن ذلك المستوى الحالي الذي وصل إليه المجتمع الكردي وكردستان وبناء على ذلك وفي نهاية المطاف يعد موقف القائد عبد الله أوجلان تاريخياً واستراتيجياً بالنسبة للشعب الكردي وكافة البشرية وتأكيداً على ذلك أيضاً فإن التاريخ غير مجراه في هذا اليوم وتم تشكيل بديل قوي جداً لنظام الحداثة الرأسمالية".

وتابعت فاطمة بحبوح: "في ضوء هذه الحقائق نقول بأن هذا اليوم هو يوم ميلاد كل واحد منا وكافة الشعب الكردي وبهذه المناسبة نهنئ الوالدة عويش وكذلك جميع الأمهات الكرديات وكردستان".

وبينت فاطمة بحبوح: "لقد قاوم القائد عبد الله أوجلان نظام الاحتلال بشتى الوسائل وهذا النظام يريد استغلال المجتمع لمصلحته الخاصة وجعل هذا المجتمع قطيعاً وأن يكون هو راعيه ولكن القائد عبد الله أوجلان يعزز الإرادة والمبادرة في المجتمع بواسطة نظامه ويأخذ مصلحة الناس بعين الاعتبار قبل كل شيء ولهذا السبب فإن ولادة القيادة هي البديل الأكثر جذرية والأقوى لهذا النظام".

ونوهت فاطمة بحبوح: "إن القيم والمستويات العالية التي أسسها القائد عبد الله أوجلان من خلال مواقفه لم تكن فقط من أجل تطور الشعب الكردي بل لتطور العالم بأسره وجمع العالم حول فكره وفلسفته".

وأشارت فاطمة بحبوح: "إن قيادة القائد عبد الله أوجلان قد وصلت للعالمية وبشكل خاص في الشرق الأوسط أصبح نهج القائد عبد الله أوجلان نهجاً أساسياً يشكل الحياة من حوله ونتيجة لذلك يوجد اليوم العديد من الأصدقاء من مختلف الدول نتشارك معهم في اتباع هذا النهج ونكافح معاً ضد الاحتلال ونظام الحداثة الرأسمالية".

وأشادت فاطمة بحبوح "هذه المرحلة تشكل تقدماً كبيراً وتحتل مكانة مميزة في التاريخ واعتماداً على هذه المبادئ قام القائد عبد الله أوجلان بتشكيل الهوية الحقيقية للكرد والتي تتميز بالقيم الاجتماعية والأخلاقية والسياسية الهادفة ونتيجة لذلك قوة لا تضاهى ضد نظام الحداثة الرأسمالية في كل أنحاء العالم وهكذا نجد بأن ولادة القائد هي ولادة الشعب الكردي وولادة البشرية جمعاء".

والجدير ذكره أن مكتب تجمع نساء زنوبيا سيعقد محاضرات متتالية ضمن سلسلة تستمر حتى 19 نيسان الجاري في الطبقة وريفها.

(س ك /سـ)

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