تجمع نساء زنوبيا بدير الزور ينظم وقفة احتجاجية تنديداً بالجرائم التركية ويطالب بحظر جوي على المنطقة

وشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مبنى وحدات حماية المرأة، العشرات من أهالي بلدة الجزرة، وعضوات تجمع نساء زنوبيا، وممثلو وممثلات المجالس المدنية والعسكرية، حاملين صور القياديات الثلاث (جيان وروج وبارين) وأعلام وحدات حماية المرأة (YPJ).

بعد وقوفهم دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت المقاتلة في وحدات حماية المرأة، زينب عباس، كلمة باسم الوحدات، استنكرت فيها جرائم الاحتلال التركي، وأكدت أن الوحدات مستعدة للتصدي لأي هجوم محتمل على المنطقة.

وقالت: "نحن المقاتلات، سنناضل حتى آخر قطرة من دمائنا، وحماية مشروع الأمة الديمقراطية"، مشيرة إلى أن هدف "الدولة التركية هو سلب ونهب خيرات الشعوب، وإجراء عمليات التغيير الديمغرافي".

من جهتها قدمت الإدارية في تجمع نساء زنوبيا بدير الزور شهرزاد الجاسم، العزاء لذوي الشهيدات الثلاث ولكل أهالي شمال وشرق وسوريا، لافتة الانتباه إلى أن "هؤلاء القياديات "جيان وروج وبارين" وغيرهن من المناضلات اللواتي ضحين بأرواحهن في سبيل حرية المرأة وكافة مكونات المنطقة".

وأوضحت أن الاستهداف التركي الذي طال القياديات الثلاث، ما هو إلا سياسة لإبادة شعوب المنطقة التي تناضل في سبيل العيش بحرية وكرامة، وقالت: "هذه السياسة ليست جديدة على تركيا فتاريخها مليء بالإبادات بحق جميع الشعوب".

ودعت في ختام كلمتها، شعوب المنطقة إلى التكاتف لمواجهة أهداف ونوايا الدولة التركية، وطالبت الدول والمنظمات الإنسانية "أن يكون لهم موقف جدي وحازم تجاه هذه الجرائم"، كما طالبت بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

(ع ع/ي م)

ANHA