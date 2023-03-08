تجمع جماهيري في دمشق بمناسبة يوم المرأة العالمي

وتجمع الأهالي القادمون من مختلف أحياء وأرياف العاصمة السورية دمشق، في ساحة الشهداء في حي زور آفا.

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقي في التجمع عدد من الكلمات باسم ممثلي الوفود المشاركة، منها كلمة عضوة منسقية مؤتمر ستار في دمشق نوروز خليل، وعضوة مجلس عوائل الشهداء كولي درويش، وعضوة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي روجهلات أحمد، وعضوة مجلس حي زور آفا زينب محمد.

وهنأت الكلمات جميع المشاركين بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، كما توجهت بالتهنئة للقائد عبدالله أوجلان والمقاتلات في جبهات القتال.

كما أكدت الكلمات أن يوم الثامن من آذار هو يوم كفاح ونضال المرأة من أجل حريتها والتحرر من قيود العبودية والذهنية الذكورية.

كما ألقيت خلال التجمع مجموعة من القصائد الشعرية تمحورت حول نضال المرأة.

وانتهى التجمع بتقديم فقرات غنائية قدمتها فرقة الشهيد سرحد ترافقت مع عقد حلقات الدبكة.