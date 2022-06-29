تجمع جماهيري في الحسكة دعماً لمقاومة الكريلا في جبال كردستان

شارك الآلاف من أهالي مقاطعة الحسكة، اليوم، في تجمع جماهيري، لدعم مقاومة الكريلا في جبال كردستان، تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال التركي ".

ورفع المشاركون أعلام مؤتمر ستار وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة الكريلا، وترفض الخيانة "لتحيا مقاومة الكريلا، لتحيا قوات الكريلا، لتموت الخيانة. "

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة ليلاف حسين، حيث قالت: "بشخص الشهيدات زيلان وسما وشهداء حلنج والشهيد فرهاد نستذكر جميع الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون"

وقالت ليلاف حسين إن المنطقة تمر بمرحلة حساسة في ظل استمرار هجمات دولة الاحتلال التركي، مؤكدة على وحدة وتكاتف شعوب المنطقة ضد الاحتلال.

ومن ثم قرأ عضو مجلس الأعيان في مقاطعة الحسكة ماجد العراك بياناً باسم المجلس جاء فيه:

"إننا في مجلس أعيان الحسكة، وكممثلين عن المجتمعات المحلية، بكل طيفنا العرقي والديني والطائفي، نعلن رفضنا للتهديدات التركية بشن عمل عسكري جديد على مناطقنا، كما ندين الاعتداءات التركية المتواصلة على مناطق شمال وشرق سوريا، إضافة لشنكال ومخمور والزاب وبقية مناطق الدفاع المشروع".

وأضاف البيان: "نعلن التفافنا حول أبنائنا في قوات سوريا الديمقراطية الذين وقفوا على مدى السنوات الماضية، سداً منيعاً في وجه الإرهابيين والمخربين والطامعين ".

ودعا مجلس الأعيان في بيانه المجتمع الدولي "الإيفاء بوعودهم تجاه المنطقة والضغط على تركيا للالتزام باتفاقيتي وقف إطلاق النار اللتين وقعتا في شهر تشرين الأول / أكتوبر 2019 برعاية دولية.

كما طالب: "بفرض منطقة حظر للطيران في أجواء شمال وشرق سوريا، لحماية حياة ملايين المدنيين من الغارات التركية المتواصلة".

وانتهى التجمع الجماهيري، وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة الكريلا.

(كروب/ك)

ANHA