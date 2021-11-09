تجمع المهنيين السودانيين يدعون لاستمرار التظاهرات ومليونية أخرى السبت المقبل

وناشد تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، إلى بدء سلسلة جديدة من التظاهرات المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة في البلاد، والاستعداد لتنظيم مليونية يوم السبت المقبل، بعد عصيان مدني استمر يومي الأحد والاثنين.

وقال التجمع، في بيان أصدره مساء الاثنين: "نهيب بكل الثوار والكنداكات للمشاركة الفاعلة في المواكب المعلنة بواسطة لجان المقاومة والتنسيق معها وفقاً للقيادات الميدانية في كل حي ومنطقة"، وفق ما أفادته شبكة الحرة.

وأعلن التجمع أن يوم الثلاثاء سيشمل "مشاركة الأجسام المهنية والنقابية والعمالية في فعاليات المواكب المعلنة بواسطة لجان المقاومة".

ويتضمن الأربعاء "وقفات احتجاجية وتتريس الشوارع ومواكب توعوية ودعائية داخل الأحياء لمليونية ١٣ تشرين الأول/نوفمبر"، وفقاً للبيان.

(د ع)