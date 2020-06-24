TJK-E: أردوغان قاتل النساء

دعوات حركة المرأة الكردية في أوروبا TJK-E جاءت في بيان كتابي أصدرتها إلى الرأي العام.

وجاء في نصها:

"الهجوم على النساء في كوباني يُظهر مدى خوف الدولة التركية منهن، واستشهاد عضوة منسقية مؤتمر ستار لإقليم فرات زهرة بركل و2 من رفيقاتنا جراء القصف الهمجي الذي شنته دولة الاحتلال التركي بطائرة مُسيّرة على قرية حلنج في كوباني.

الدولة التركية الفاشية تهاجم روج آفا، منذ هزيمة داعش في كوباني وإلى يومنا هذا، وتلجأ إلى شتى الطرق والأساليب الوحشية، وتستهدف المرأة المنظمة والمناضلة، للقضاء على ثورة المرأة في روج آفا.

لقد ارتكبت دولة الاحتلال التركي مجزرة باريس الثالثة بحق المرأة الكردية، ففي عام 2013، اغتالت الاستخبارات التركية في باريس سكينة جانسيز، وفيدان دوغان وليلى شايلمز ، وفي عام 2016 اغتالت سوي دمير، فاطمة أويار وباكيزة ناير في شمال كردستان، وفي روج آفا استهدفت زهرة بركل النساء اللاتي زرعن بذور النضال.

وأضاف البيان: تسعى دولة الاحتلال التركي إلى إبادة الشعب الكردي من خلال قتل النساء، والقوى الدولية مسؤولة عن هذه الجرائم، لفتحها المجال الجوي أمامه، وكل الذين يصمتون في وجه هذه الهجمات متواطئون في هذه المجزرة الوحشية.

فنظاما حزب العدالة والتنمية والحركة القومية AKP-MHP الفاشيين، عدوّان للمرأة وأردوغان قاتل النساء، والنساء اللاتي استشهدن في كوباني أمس لسن أولهن، لهذا ستكثف المرأة نضالها في مواجهة هذه الهجمات الوحشية والعشوائية، وستقضي على نظام أردوغان الفاشي، فكوباني هي أعظم مثال على ذلك.

وفي ختام بيانها دعت حركة المرأة الكردية الكردستانيين، النساء الكرديات، المنظمات النسوية، الديمقراطيين، الوطنيين وأصدقاء الكرد إلى الانضمام للفعالية المنددة بالهجمات التركية والتي ستنظم اليوم في الساعة السادسة مساءً.

(س و)