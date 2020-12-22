TJK-E: اعتقال ليلى كوفن استهداف لكافة النساء والقوى الديمقراطية

بعد إصدار المحكمة التركية حكمًا بالسجن مدة 22 عامًا و3 أشهر بحق الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن، أقدمت الشرطة التركية، مساء اليوم، على مداهمة منزل ليلى كوفن في آمد واعتقالها واقتيادها إلى المشفى في البداية لإجراء الفحوصات لها قبل نقلها إلى السجن.

وعليه، تجمّع المئات من المعارضين لقرار اعتقال كوفن أمام المشفى معبّرين عن احتجاجهم لاعتقالها والحكم الصادر بحقها.

وبهذا الصدد، أبدت حركة المرأة الكردية في أوروبا موقفها من اعتقال ليلى كوفن، وأشارت إلى أن القرار عدواني، لا يستهدف ليلى كوفن ومؤتمر المجتمع الديمقراطي فحسب، بل يستهدف المرأة ككل والشعب الكردي وكافة القوى الديمقراطية.

وأبدت حركة المرأة الكردية في أوروبا موقفها من اعتقال الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي والنائبة عن جولمرك ليلى كوفن، وقالت: "الأحكام والاعتقالات لن تستطيع أن توقِف نضال ليلى كوفن والمرأة والشعب الكردي، بل العكس، فهي تزيد من غضبنا".

وأوضحت الحركة أنها لا تعترف بهذا الحكم الظالم من خلال العداء، وإنها ستكثف النضال من أجل محاكمة الدكتاتور أردوغان، ودعت الجميع إلى أن يصبحوا صوت ليلى كوفن، ويطوروا من أساليب النضال.