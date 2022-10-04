TJK-E تدين استهداف ناكهان أكارسال وتدعو إلى فعاليات عاجلة

استشهدت الناشطة والأكاديمية والمحررة في مجلة جنيولوجيا وعضوة مركز جنيولوجيا ناكهان أكارسال في حي بختيار بمدينة السليمانية بعد أن تعرضت لإطلاق نار، وفي هذا السياق أصدرت حركة المرأة الكردستانية- أوروبا، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، وجاء في بيان الحركة: "قتل النظام الفاشي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ومرتزقة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK الخونة بوحشية محررة مجلة علم المرأة ناكهان أكارسال في السليمانية، حادثة القتل هذه ، من مجزرة باريس إلى قتل شكرو سرهاتان ، محمد زكي جلبيان، فإن أعمال الاغتيال مستمرة، ونحن ندين هذا الهجوم الجبان “.

وجاء في البيان أيضاً أن شعار “المرأة, الحياة, الحرية” يردد يومياً في كل أنحاء العالم بهذه الكلمات الثلاثة يقف العالم ضد ظلم الأنظمة وحكم الذكور.

هاجمت الدولة التركية الفاشية وشريكها، الحزب الديمقراطي الكردستاني القيادات النسائية التي صنعت هذا الشعار في السليمانية, لقد هاجموا على وجه الخصوص خط حرية المرأة ، الخط الأيديولوجي الذي يضع الأساس لهذا الخط ويجعله موطنًا لجميع النساء والإنسانية, على الرغم من أن هذا الهجوم هو جزء من مفهوم تدمير حركة الحرية الكردية، فهو أيضًا هجوم على خط حرية المرأة، النضال العالمي من أجل حرية المرأة الكردية ونموذج الحياة الحرة ، وهجوم على علم المرأة.”

“غضبنا وقوتنا سيبقيان على الدوام في أوجهما”

وأعلن في البيان أن ناكهان أكارسال كانت تفتح أبواب عالم جديد للمرأة بكتاباتها وقيل: “باسم حركة المرأة الكردستانية في أوروبا ، في هذا الكون من معنى ناكهان، ستبقى جذوة غضبنا متقدة وستبقى مقاومتنا مستمرة, ومن أجل استذكارها سنصعّد من نضالنا من أجل حرية المرأة.

كما دعا البيان المنظمات النسائية، وخاصة النساء الكرديات، للدفاع عن شعار “المرأة ، الحياة ، الحرية” وإظهار استنكارهن في كل مكان.

(سـ)