TJK-E تدعو للمشاركة الحاشدة في مسيرة 15 نيسان

تنطلق في 15 نيسان الجاري، مسيرة في مدينة دوسلدورف الألمانية للمطالبة برفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتحقق حريته الجسدية .

وجاء في البيان الذي أصدرته حركة المرأة الكردية في أوروبا TJK-E، بمناسبة الدعوة للمشاركة :

" تفرض قوى الهيمنة العالمية التي ترى من جغرافية كردستان كمنطقة استعمار منذ مئات السنين، عزلة مشددة على القائد أوجلان، صانع النهضة الجديدة في الشرق الأوسط، وبالرغم من أنه يعتبر “معتقلاً سياسياً” وفقاً للقوانين الدولية، إلا أنه محتجز في سجن إمرالي منذ 24 عاماً بسبب السياسات المخالفة للقوانين لأردوغان وتحالفه الفاشي مع حزب الحركة القومية، ومنذ عامين، يتم منعه من الالتقاء بعائلته ومحاميه لأسباب تعسفية".

وتابع البيان:” مثل كل مرة، المنظمات التي تُدلي بتصريحات وتفرض إجراءاتٍ عندما يحدث أمر ما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، تلتزم الصمت فيما يتعلق بالشعب الكردي والقيم الكردستانية، وتعمل لجنة مناهضة التعذيب CPT خارج نطاق الهدف الذي تأسست من أجله، فهي تقدم الدعم لسياسات الحُكام التي تنتهك كافة الأنظمة والقوانين، وبالنسبة لنا، نحن الشعب الكردي وأصدقائنا، هي لم تعد مستقلة أبداً”.

“لنجتمع معاً لكسر العزلة، في 15 نيسان”

وجاء في البيان أيضاً: "مفهوم الإبادة والعزلة في إمرالي، الذي يتم تنفيذه وفق سياسات المصالح الدولية لن ينجح بأي شكل من الاشكال، وسيدخل النموذج الاجتماعي الذي ابتكره القائد عبد الله أوجلان فيما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية والسياسية، حيز التنفيذ وسيساهم في تطوير الديمقراطية والسلام في الشرق الأوسط، وهذا سيؤدي إلى زعزعة استقرار القوى الامبريالية التي تقف خلف الفوضى والأزمات التي حدثت وتحدث في المنطقة، ويُدرك أردوغان وحلفاؤه بأنه سيقضى عليهم في انتخابات 14 أيار، وسيحاسبون على كل الأفعال التي قاموا بها ضد الإنسانية.

وستنتصر مقاومة الشعب ونضاله على سياساتهم التي يريدون فرضها على المنطقة من جديد لإعادة تقسيمها مرة أخرى، مع الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان، كما إن العزلة المفروضة في إمرالي ضد حق الكرد في تقرير مصيرهم، لا تختلف عن مفاهيم الإنكار والتدمير والحرب، والمرأة الكردية لم تقبل قط بهذه المفاهيم التي يريدون تطبيقها ضد القائد عبد الله أوجلان ولن تقبل بها أبداً”.

(سـ)