TJK-E تدعو النساء للنزول إلى الساحات في الذكرى الأولى لمقتل جينا أميني

نشرت حركة المرأة الكردية في أوروبا (TJK-E) بياناً، ذكرت فيه أن مقتل جينا أميني العام الماضي على يد قوات الدولة الإيرانية دفع النساء وكافة الشرائح الاجتماعية إلى الدخول في عملية مقاومة تاريخية ضد الحكومة.

واستذكر البيان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل جينا أميني، النساء اللواتي قُتلن نتيجة سياسات الإبادة الجماعية بحق المرأة من قبل النظام الأبوي، بكل الحب والاحترام، كما حيّت النساء اللاتي يحملن شعلة المقاومة.

وأوضح البيان، أنه "في شرق كردستان، أطلقت الشابات العنان لشعرهن الطويل، وتضامنن مع بعضهن البعض، وسطرن ملاحم من جملة واحدة على ألواح المدرسة، قائلات: "من أجل شقيقتي، من أجل شقيقتك، من أجل شقيقاتنا" كشفن عن شكل وروح نضال المرأة، وهذا ما يعبّر عن حقيقة "المرأة، الحياة، الحرية"، وفي الذكرى السنوية الأولى، نستقبل يوم 16 أيلول بفلسفة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي أصبحت عالمية، وتتحد النساء في جميع أنحاء العالم حول هذا الشعار ويجتمعن معاً، وهذا أمر مثير للغاية ومفعم بالأمل".

ودعت حركة المرأة الكردية في أوروبا (TJK-E)، في بيانها، جميع النساء، والأصدقاء، والشبيبة؛ للمشاركة في حملة "مع المرأة، الحياة، الحرية نحو الثورة النسائية" في أوروبا.

وجاء في ختام البيان: "نحن مصممون على أن نكون أحراراً وذوو منظر حسن بحكمة المرأة ومقاومتها ولونها، ومصممون على تتويج النضال العظيم الذي ترك بصماته على هذا القرن بالنصر المؤكد، نقول: من أجل شقيقتي، من أجل شقيقتك، من أجل شقيقاتنا نملأ ساحات النضال بكل عزيمة لنصعّد النضال من أجل الحرية".

وتعرضت جينا أميني في 13 أيلول 2022، للاعتقال من قبل السلطات الإيرانية، أثناء سفرها إلى طهران مع عائلتها، بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب"، وتعرضت أثناء اعتقالها للتعذيب، ما أدى إلى مقتلها في الـ 16 من الشهر نفسه.

واندلعت إثر مقتلها انتفاضة شعبية في عموم روجهلات كردستان وإيران، بريادة المرأة وشعار "Jin, Jiyan, Azadî" أي (المرأة، الحياة، الحرية)، واجهتها سلطات الدولة الإيرانية بالقمع.

(د ع)