TJK-E تدعو النساء إلى الانضمام إلى فعاليات الـ10 من تشرين الأول

​​​​​​​وأعلنت منظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا (KCDK-E) يوم العاشر من تشرين الأول يومًا عالميًّا لحرية القائد أوجلان.

وعليه، أصدرت حركة المرأة الكردية في أوروبا (TJK-E) بيانًا في ذكرى المؤامرة الدولية الـ22.

واستنكر البيان في بدايته المؤامرة الدولية، ولفت الانتباه إلى الهجمات الأخيرة والعزلة، وقالت بأنه من خلال النضال والمقاومة المشتركة للنساء وجميع الشعوب ستهزم هذه الهجمات.

ودعا البيان النساء والشباب وداعمي القيم الإنسانية إلى تصعيد النضال لمحاربة الفاشية وفتح طريق النصر.

وقال: " باسم حركة المرأة الكردية- أوروبا ندعو جميع النساء إلى الانضمام إلى فعاليات العاشر من تشرين الأول/أكتوبر "اليوم العالمي لحرية القائد عبد االله أوجلان" تحت إطار حملة "حان الوقت لحماية المرأة والمجتمع"، وحملة "كفى العزلة والفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية".

وأشار البيان في ختامه "في 10 تشرين الأول سيُعلى صوت الحرية المطالبة بحرية القائد أوجلان".

(س و)