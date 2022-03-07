تجهيز ساحات الاحتفال في الدرباسية ومدينة حلب للاحتفال بـ8 آذار

تتحضر مناطق شمال وشرق سوريا بعد أن أطلقت منصة الفعاليات، برنامج الفعاليات في الـ 23 من الشهر المنصرم، لاستقبال الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة، بنشاطات مختلفة من مسيرات واحتفاليات.

وعليه زينت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، ساحات الاحتفال في كل من ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، وحي شيخ مقصود بمدينة حلب.

ففي ناحية الدرباسية زينت منصة الفعاليات في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا مركز الشبيبة الثورية في الناحية المخصص لعقد الاحتفالية.

وزين المكان بصور القائد عبدالله أوجلان، ولافتات كتب عليها "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، وأعلام مؤتمر ستار.

ومن المقرر أن تنطلق الاحتفالية باليوم العالمي للمرأة في مدينة الدرباسية غداً في تمام الساعة الـ 10:00 صباحاً.

أما في مدينة حلب فمن المقرر أن تنظم الاحتفالية في حي الشقيف بمدينة حلب، وعُلِقت على خشبة المسرح أعلام وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب وصور القائد عبد الله أوجلان ولافتة كُتب عليها "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، وصور الشهيدات اللاتي أثبتن أنفسهن وخضن نضالاً من أجل نيل حرية المرأة.

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ANHA