تجهيز مركزين للحجر الصحي في ناحية تربه سبيه

جهزت خلية الأزمة مركزين للحجر الصحي في ناحية تربه سبيه، في المرحلة الثانية التي تتضمن تجهيز مراكز صحية في معظم مناطق شمال وشرق سوريا، وتكون مخصصة للمصابين بفيروس كورونا في المرحلة المتوسطة في حال ظهوره

وتم تنظيف وتعقيم المركزين كمرحلة أولية، وهما عبارة عن صالتين، وبحسب الرئيس المشترك لمجلس ناحية تربه سبيه عبد الرحيم حسو فإن اختيار الصالتين جاء لكونهما بعيدين عن التجمعات السكنية، ومساحتهما جيدة.

حسو أكد أنهم وبالتعاون مع المجلس الصحي والهلال الأحمر الكردي وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنظيف وتعقيم سيقومون بتزويد المركزين بالمعدات اللازمة، لاستقبال أي حالة للمرض في حال ظهورها في الناحية.

وجهزت خلية الأزمة كخطوة أولية 9 مراكز للحجر الصحي، وفي المرحلة الثانية باشرت بتجهيز مراكز أكبر، بحيث يكون في كل ناحية مركزين أحدهما مخصص للرجال وآخر للنساء.

(ر ر/ أ ب)

ANHA