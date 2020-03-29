تجهيز مركز للحجر الصحي وتخصيص رقم طوارئ في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية

ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا ومواجهتها، جهز المجلس الصحي في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب مركزاً للحجر الصحي، حيث يتم فحص الحالات المشتبه بها ضمنه.

والقائمون على العمل في مركز الحجر الصحي يتبعون معايير منظمة الصحة العالمية، حيث يتم تعقيم المشتبه به أولاً، ثم إدخاله إلى قسم الإسعاف لتشخيص حالته، وإجراء الفحص اللازم له، للتأكد من حالته إن كانت إيجابية أو سلبية.

يتألف مركز الحجر الصحي من 7 غرف، تتضمن 25 سريراً، مزودة بأدوات الإسعاف الأولي والمستلزمات والأجهزة الطبية، كأجهزة الأوكسجين والتنفس وتخطيط القلب، كما تم تعيين 6 ممرضين، و4 أطباء من اختصاص الداخلية والصدرية للمناوبة في المركز.

الرئيسة المشتركة للمجلس الصحي في الشيخ مقصود بحلب، ليلى حسن أوضحت: "نسعى جاهدين إلى أخذ تدابيرنا الاحتياطية على أكمل وجه، ونأمل ألا نواجه هذا الفيروس في مناطقنا".

رقم خاص للطوارئ

من جهته أشار الرئيس المشترك للمجلس الصحي الدكتور نشأت زيبار إلى أنهم خصصوا رقماً خاصاً للطوارئ (0934998835)، وقاموا بإعداد منشورات بالتعليمات التي صدرت من قبل المجلس العام، والمجلس الصحي، ويتم توزيعها على الأهالي داخل ربطات الخبز.

وطالب نشأت زيبار الأهالي بالتعاون فيما بينهم، ومع المجلس الصحي لتجاوز هذه المحنة، عبر الالتزام بالقرارات الصادرة لحمايتهم والوقاية من ظهور فيروس كورونا.

(أ ب)

ANHA