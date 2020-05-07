تجهيز مراكز تخزين الحبوب لاستلام محصولي القمح والشعير في دير الزور

وكانت شركة التطوير الزراعي في دير الزور وزعت البذار المعقم و 6000 طن من السماد وكميات من المبيدات الزراعية ومادة المازوت على المزارعين عن طريق لجنة الزراعة التابعة لمجلس دير الزور المدني .

وتعمل الشركة حالياً على تجهيز مراكز لشراء القمح للموسم الحالي، بقدرة استيعابية إجمالية تقدر بـ 80 ألف طن، موزعة على كل من "مركز المحلجة طاقته الاستيعابية 25 ألف طن, مركز الـ10 كم عراء طاقته الاستيعابية 35 ألف طن, مركز الـ 7كم طاقته الاستيعابية 20 ألف طن".

علماً أنه في الموسم الماضي كانت كمية القمح 48860 طن.

وأوضحت رانيا العكلة الرئيسة المشتركة لشركة تطوير المجتمع الزراعي "أنه تم إعداد طواقم شراء وفحص وتجهيز مكتب الدور لسيارات الشحن، لاستلام القمح للموسم الحالي لتفادي العوائق التي حصلت في العام الماضي من خلال دورات تدريبية".

وأكدت على أن التحضيرات تستهدف شراء كامل القمح من الفلاحين لضمان مخزون استراتيجي يكفي إقليم دير الزور لأفران الخبز المدعوم، وبذار للفلاحين للموسم القادم".

وأِشارت إلى أن الشركة تعمل على تأمين أكياس الخيش لتلبية حاجة الفلاحين.

(ع ص/ل)

ANHA