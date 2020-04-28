تجهيز جناح خاص في مشفى ديرك لإصابات كورونا حال ظهورها

باشرت مديرية الصحة في ديرك بالتعاون مع منظمة UPP الإيطالية، بتجهيز قسم خاص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا في مشفى الشعب بديرك.

وتم تحويل قسم العناية المشددة الذي كان خارجاً عن الخدمة، وقسم العيادات الخارجية في مشفى الشعب إلى جناح خاص لاستقبال حالات الإصابة بعد تجهيزهما وعزلهما عن بقية أجزاء المشفى ووضعهما تحت الخدمة مباشرة.

وسيتم استقبال المصابين بفيروس كورونا، في حال ظهور أي حالة إصابة، في مشفى الشعب بعد تجهيز القسم الجديد الذي يضم حالياً 40 سريراً.

ومن المقرر أن يدخل القسم الجديد إلى الخدمة خلال 15 يوماً، وذلك لدعم النظام الصحي المحلي، وزيادة قدرته على استقبال المصابين في حال تفشي العدوى.

بالإضافة إلى وجود قسم خاص للمرضى العاديين، وفيه 24 سريراً، كما يوجد للحالات المرشحة للانتكاس وفيه 8 أسرة، أما القسم الثالث فهو قسم الأوكسيجين (المنفسة) التنفس الصناعي وفيه 6 أسرّة.

وبعد الانتهاء من الترميم والصيانة، سيُفصل قسم التنفس الصناعي عن المشفى.

الإدارية في لجنة الصحة في مقاطعة قامشلو روجين أحمد قالت لوكالتنا إن مديرية الصحة في ديرك خصصت نقطتين في قسم العيادات الخارجية، النقطة الصفراء المخصصة للكوادر الطبية وهو المكان المخصص بالتعقيم وارتداء الملابس الخاصة للدخول إلى المنطقة الحمراء، المخصصة للمصابين بفيروس كوفيد 19."

وأضافت روجين إن الأعمال الترميمية سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين القادمين، وبعد عمليات الانتهاء من الترميم سيدخل المشفى إلى الخدمة مباشرة، واستقبال الحالات من جميع مدن مقاطعة قامشلو في حال ظهورها".

(ك)

ANHA