تجهيز 16 صنفاً محسّناً من بذار القمح للموسم الزراعي 2023-2024

استلمت مراكز استلام القمح التابعة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا للموسم الزراعي المنصرم أكثر من مليون و9 آلاف طن من القمح، منها 118 ألف طن للأراضي التي دعمتها مؤسسة إكثار البذار، بموجب عقود بينها وبين المزارعين.

وتدعم المؤسسة الأراضي المروية التي تبرم معها عقوداً، بغية استنباط بذار محسنة وذات جودة عالية.

وحسب مستشار المؤسسة العامة لإكثار البذار في شمال شرق سوريا، محمد معمي فإن المؤسسة تعمل الآن عبر عدة مراكز منها ديرك، وقامشلو، والحسكة، والدرباسية، وتل علو، ومركز كبش (في الرقة) على غربلة وتعقيم القمح لتجهيزه كبذار للموسم الزراعي 2023 ـ 2024.

وتوزّع هيئة الزراعة والري البذار عبر المؤسسات التابعة لها خلال التجهيز للموسم الزراعي، البذار بسعر مدعوم وبأصناف محسّنة كجزء من الخطة الزراعية في شمال وشرق سوريا، ووزعت في الموسم الماضي البذار بسعر 2300 ليرة سوريا، بينما اشترته من المزارعين بسعر 43 سنتاً من الدولار للكيلو غرام. ولم تحدد بعدُ، السعر الذي سيوزّع به خلال التحضير للموسم القادم.

وتخضع البذار المراد توزيعها على المزارعين لآليات غربلة من الشوائب وتعقيم بمواد مقاومة للفطريات والأوبئة، وجهّزت المؤسسة حتى الآن 10 آلاف و400 طن من البذار، في خطة تصل لتجهيز 100 ألف طن حتى نهاية شهر تشرين الأول لتوزيعها على الفلاحين وفق حاجة الموسم الزراعي 2023 ـ 2024.

وتعمل هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، على إعداد الخطة الزراعية للموسم المقبل، من خلال سلسلة اجتماعات مع المديريات الزراعية في المقاطعات، لوضع الخطة الزراعية.

يشمل البذار المعقم 16 صنفاً بنوعيه القاسي والطري منها (الطري: دوما 4 ودوما 2 ودوما 6، وتايغر، روج آفا 4 وروج آفا 2) أما القاسي (دوما1، وشام3، وبحوث 7، وشام 7، وشام 9، بحوث 11) وأغلبها معتمدة من قبل مراكز البحوث العالمية، وفق ما أكده مستشار المؤسسة محمد معمي.

وقال معمي: "إن العمل التشاركي للمؤسسة مع مركز البحوث العملية الزراعية يهدف إلى استبعاد الأصناف المتدهورة، وانتخاب واستناط الأصناف عبر تجارب بجهود محلية، في ظل عدم وجود أي دعم من قبل المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)."

الصعوبات والتحديات

وعن الصعوبات التي تواجهها المؤسسة في عملها لتطوير الواقع الزراعي في شمال وشرق سوريا يشير: "في ظل عدم وجود أي دعم من قبل المراكز الدولية الزراعية، نلاقي صعوبة في الحصول على البذار ذات جودة عالية، بالإضافة إلى قِدم مراكز الغربلة والتعقيم والتي يعود بناؤها إلى سنة 1976، حيث إن قطع التبديل مفقودة ونفتقر إلى مراكز وآليات حديثة، إلى جانب وجود حصار على توريد المادة الفعالة المستخدمة في تعقيم البذار".

وأكد "نواجه منذ أسبوع انقطاع مادة المضاد الفطري المستخدم".

(سـ)

ANHA