تجديد العهد بمواصلة النضال والمقاومة في مراسم تشييع الشهداء بقامشلو

شيع الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة جثمان المقاتلة من وحدات حماية المرأة الشهيدة زلفية بينبر (روجنا عكيد) وجثماني المقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية الشهيد راشد إبراهيم (آكري قامشلو) والشهيد ديار حسن (هركول قامشلو) إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو.

وشارك في المراسم بالإضافة إلى أصدقاء وعوائل ورفاق الشهداء أعضاء الأحزاب السياسية والتنظيمات الشبابية وتنظيمات المرأة. حمل المشيعون جثامين الشهداء الثلاثة على الأكتاف وتوجهوا صوب مزار الشهداء.

‘ظهرت حقيقة الشعوب في مواجهة المؤامرة‘

خلال المراسم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء معصوم حسن كلمة أوضح من خلالها بأن هؤلاء الشهداء ناضلوا ببطولة ضد القوى الظلامية من أجل حرية وحماية وطنهم، وتابع بالقول: " ثورتنا كبرت بأخوة الشعوب، نحن نعمل بجد من أجل بناء وطننا. وبهذه الجدية سنهزم كل المؤامرات التي تستهدف أخوة الشعوب ونظام الإدارة الذاتية".

وأشار معصوم حسن في كلمته إلى حملة " تعزيز الأمن" وحيّا مقاومة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ضد المرتزقة، وتابع بالقول: "نحيي أهلنا في دير الزور الذين كانوا واعين للمؤامرة التي حيكت ضدهم. تلك المؤامرة التي أرادوا من خلالها إشعال حرب بين الكرد والعرب. وفي مواجهة هذه المؤامرة أثبتت الشعوب تعلقها بوطنها وبأنهم لن يفسحوا المجال لمخططات الأعداء. ومعها ظهرت حقيقة الشعوب في المنطقة".

‘ثورتنا اكتسبت قوة جديدة‘

تلتها كلمة باسم تنظيم المرأة ألقتها عضوة مؤتمر ستار فيدان سيدو وأشارت إلى أنهم في يوم تاريخي وقالت: "ناضلت الرفيقة روجنا ضد الأعداء في أجزاء كردستان الأربعة، وهذان الشهيدان من قوات سوريا الديمقراطية وقفوا في مواجهة داعش. نعزي شعبنا في آمد وقامشلو".

وتابعت فيدان:" ثورتنا اكتسبت قوة جديدة فكما يقول القائد: كل شهيد هو قوة تصنع النصر، لذا من الواجب أن نسير على خطا الشهداء لأن انتصار قسد ثورة للشعوب".

كما وأشارت إلى أن الدولة التركية تستهدف قادة الثورة، لذا على الشعب أن يخرج ضدها، ويرد على الهجمات، وألا يفسح المجال لمرتزقتها"

بعدها تحدث القيادي في مجلس قامشلو العسكري نذير صوفي، وقال :" الشهداء هم من يضحون من أجل حرية وطنهم وشعبهم، وجدد العهد " سنبقى على نهجهم حتى النهاية، وتحيا تلك الثورة التي قادتها الشهداء".

نذير صوفي نوه إلى عملية " تعزيز الأمن" ، وأكد أنها أطلقت بناء على نداءات شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة، وبها أفشلت محاولات إثارة الفتنة التي حاولت القوى المتآمرة إشعالها في شمال وشرق سوريا.

وبعد انتهاء الكلمات، أعلنت الشابة شفين محمود من مدينة قامشلو، أمام المشاركين في مراسم التشييع، حمل اسم الشهيدة روجنا عكيد والانضمام إلى صفوف وحدات حماية المرأةYPJ

قرئت بعدها وثائق الشهداء الثلاثة من قبل مجلس عوائل الشهداء، وسلمت لذويهم، حمل بعدها رفاق درب الشهداء جثامينهم على الأكتاف ووريت الثرى في مزار الشهيد دليل صاورخان.

هذا وارتقت الشهيدة روجنا عكيد إلى مرتبة الشهادة في هجوم جوي للاحتلال التركي في 2 أيلول، واستشهد مقاتلا قوات سوريا الديمقراطية أثناء مشاركتهما في عملية " تعزيز لأمن" في 5 أيلول الجاري