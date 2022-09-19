تجديد العهد بالسير على درب الشهداء ...أهالي قامشلو يستذكرون الشهيد محي الدين كلو

استشهد المقاتل في قوات الدفاع الذاتي، محي الدين كلو، في قصف لمسيرة للاحتلال التركي بتاريخ 9 آب الفائت، في مدينة قامشلو.

وخلال مراسم الاستذكار، تحدثت باسم عائلة الشهيد، نجاح كلو وقالت:" الشهيد محي الدين ورفاقه كانوا يؤدون مهامهم الوطنية، قبل أن يتعرضوا للقصف من قبل طائرات الاحتلال التركي الذي فقد ضميره ووجدانه وقيل سابقاً " عدو الآباء والأجداد لن يصبح صديقاً للأبناء"، فدولة الاحتلال التركي تعادي الكرد منذ القدم"

نجاح تابعت: منذ أربعين عاماً والدولة التركية تصف حزب العمال الكردستاني بالإرهاب وتتوعد بالقضاء عليه ورغم كل ذلك المقاومة مستمرة.

نجاح كلو أضافت إلى حديثها" نحن أقوياء، شعبنا متيقظ للسياسات المعادية، ويناضل، الدولة التركية زرعت عملاءها بيننا وتهاجم بشكل مستمر روج آفا، لكنها لم تستطع النيل من إرادتنا والقضاء على الشعب الكردي".

نجاح أكدت على تمسكم بأرضهم وعلى عدم التخلي عنها وعاهدت على السير على درب الشهداء والانتقام من عملاء دولة الاحتلال التركي واختتمت حديثها بالقول" نعاهد بأن الخونة لن يعيشوا على هذه الأرض، وسننتقم لشهدائنا"

جد الشهيد محي الدين، إبراهيم كلو، تحدث أيضاً خلال المراسم وأشار إلى أن محي الدين وفى بوعده لشعبه، وقال :" بقي علينا أن نفي نحن بوعدنا للشهداء، فنحن الذين سلكنا درب الشهداء، يجب ألا نتخلى عن أرضنا وعلمنا ودرب الشهداء لأن شهداءنا ضحوا من أجل هذه الأرض"

وبعد انتهاء الكلمات، تعالت الشعارات التي تمجد الشهداء، وتحيي القائد عبد الله أوجلان.

(سـ)

ANHA