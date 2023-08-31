تجديد العهد على مواصلة الكفاح خلال استذكار 36 شهيداً وشهيدة في عامودا

استذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو، 36 شهيداً وشهيدة من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي، استشهدوا في أوقات مختلفة من النضال.

مراسم الاستذكار أقيمت في مزار الشهيد إسماعيل في عامودا، وشارك فيها ذوو الشهداء وأهالي الناحية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، والإدارة الذاتية.

وتحدث خلال المراسم الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في عامودا محمد جولي، واستذكر في حديثه جميع شهداء الحرية، وقال: "تضحيات أبناء وبنات الشعب في شمال وشرق سوريا مكّنت من تدويل قضية المنطقة، وجعلت من إدارة المنطقة رقماً صعباً مستحيلاً تجاوزه.

وأكد أن مجلس عوائل الشهداء سيواصل الكفاح من أجل الحفاظ على المكتسبات المتحققة، وتحقيق أهداف الشهداء التي ناضلوا من أجلها، مجدداً العهد على ذلك.

قرئت بعدها وثائق الشهداء الـ 36، وتوجه بعدها المشاركون لزيارة أضرحة الشهداء.

( خ ع/سـ)

ANHA