تجديد العهد على مواجهة الهجمات التركية من موقع أول هجوم جوي استهدف المنطقة

توجّه، اليوم، الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو، وممثلو الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، ووجهاء المنطقة وأعضاء المؤسسات المدنية إلى جبل قره جوخ في ناحية ديرك لإحياء يوم الشهداء واستذكار شهداء قره جوخ.

وشنت دولة الاحتلال التركي في الـ 25 من نيسان عام 2017، هجوماً جوياً ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وتركز القصف على مقر قيادة العمليات العسكرية ضد داعش والمركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب YPG في جبل قره جوخ بمنطقة ديرك، استشهد على إثرها 20 مقاتلاً/ ـة و3 صحفيين حربيين.

وعقب الهجمات التركية توجّه الآلاف من أبناء شمال وشرق سوريا إلى قره جوخ، وأعلنت الإدارة الذاتية، يوم 25 نيسان من كل عام يوماً للشهداء في شمال وشرق سوريا.

ولدى وصول الحشود إلى قمة جبل قره جوخ، نُظمت مراسم استذكار للشهداء، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وتخللت المراسم، مخاطبة عضوة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة جواهر عثمان، المشاركين، أوضحت فيها أن تركيا والدول المتحالفة معها من خلال هجومها على جبل قره جوخ أرادت كسر إرادة الشعب في شمال وشرق سوريا.

ولفتت أن الشعب في شمال وشرق سوريا بهتافاته، وبزغاريد الأمهات اللواتي شيعن جثامين أبنائهن الذين استشهدوا في هجوم قره جوخ، وبوقفتهم النضالية أثبتوا أنهم جدار أمام هجمات دولة الاحتلال التركي، وأن إرادتهم اشتدت بشهادة أبنائهم.

واستذكرت، من جهتها، القيادية في وحدات حماية المرأة YPJ، نسرين عبد الله، جميع شهداء هجوم قره جوخ، وبينت أن قواتهم العسكرية تستمد القوة والمعنويات والإرادة من ذوي رفاقهم الشهداء، مؤكدة مواصلة نضال القوات بتلك القوة والمعنويات والإرادة في وجه جميع محاولات استهداف الشعب في شمال وشرق سوريا.

وأكدت نسرين عبد الله على تحوّل جبل قره جوخ لقلعة المقاومة والنضال، وعاهدت عموم شعب شمال وشرق سوريا والشهداء بمواصلة النضال.

(ك ع/أ ب)

ANHA