تجدّد القتال في العاصمة السودانية بعد فشل الهدنة بين طرفي الصراع

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان وبحري، التي تشكل معاً ولاية الخرطوم، معارك ضارية هذا الأسبوع بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى لإغلاق المدينة ونقص الإمدادات الغذائية.

وأظهر بث قنوات تلفزيونية من الخرطوم انحسار الدخان والحرائق التي شهدتها المدينة في الأيام القليلة الماضية، قبل أن يندلع القتال من جديد.

وسُمع إطلاق نار في بحري وتحدث سكان عن اشتباكات عنيفة غربي أم درمان التي قالوا إن الجيش تحرك إليها؛ لمنع وصول تعزيزات لقوات الدعم السريع، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

وقال الجانبان في وقت سابق إنهما سيلتزمان بوقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة وكان من المقرر أن يبدأ في السادسة من مساء يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) لكن سرعان ما انتُهك وقف إطلاق النار بتجدد القتال.

وأصدرت قوات الدعم السريع بياناً عن خرق الهدنة وقالت إنها تعرضت للهجوم في أم درمان وكبدت الجيش خسائر رداً على ذلك، بما في ذلك إسقاط طائرتي هليكوبتر.

وتركز بعض من أعنف القتال حول المجمع الذي يضم مقر القيادة العامة للجيش ومقر إقامة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

ويتحكم الجيش في مداخل الخرطوم ويحاول فيما يبدو قطع طرق الإمدادات لمقاتلي قوات الدعم السريع حسبما قال سكان وشهود.

وتضغط قوى دولية مراراً في سبيل وقف إطلاق النار لكن دون جدوى تذكر، وتكابد لإجلاء رعاياها بعد أن وصل العنف إلى المطار وعدة مناطق تضم سفارات.

وقال سكان ومنشورات على وسائل التواصل الافتراضي إن المزيد من الناس يغادرون العاصمة وإن معظمهم يستطيعون العبور لكن بعضهم يجري توقيفهم في نقاط التفتيش.

(د ع)