تجدد التظاهرات المناهضة للاحتلال التركي في عفرين ومارع المحتلتين

ونقل مراسلنا من مصادر محلية أنه خرج قبل قليل المئات من الأشخاص في مدينتي عفرين ومارع المحتلتين، في تظاهرة حاشدة تنديداً بالسياسات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بخروج جيش الاحتلال التركي من المناطق المحتلة في الشمال السوري.

هذا وانتفض يوم أمس الجمعة سكان المناطق المحتلة ضد سياسات دولة الاحتلال التركي، واقتحموا مباني مؤسسات الاحتلال التركي في تلك المناطق وأضرموا النيران فيها.

وأطلقت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال التركي الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات، بينهم القيادي في "جيش الشرقية أبو خديجة الحريجي "الذي قتل على يد القوات الخاصة التركية مساء أمس في مركز ناحية جندريسه.

(ج س/سـ)