قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة، اليوم، بلدات البارة وكنصفرة والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق، استهدفت مرتزقة "الفتح المبين" بقذائف الهاون، مواقع قوات حكومة دمشق على محور "الفوج 46" في ريف حلب الغربي، ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

وشهدت محاور سفوهن وغرب مدينة سراقب بريف إدلب، والفطاطرة في سهل الغاب بريف حماة، أمس، قصفاً بالمدفعية الثقيلة نفذته قوات حكومة دمشق، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي بين الحين والآخر.

(د ع)