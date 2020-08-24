تجدد المظاهرات في طرابلس ضد حكومة الوفاق

ووصلت المظاهرات إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة. وطالب المتظاهرون في هذا الميدان برحيل رئيس الحكومة فايز السراج.

وعصر اليوم، كان المتظاهرون قد بدأوا بالتجمع بالقرب من قاعة الشعب في طرابلس للتوجه إلى ميدان الشهداء في وسط العاصمة، للاحتجاج، لليوم الثاني على التوالي، على تردي الأوضاع المعيشية والفساد.

وكذلك في سبها، خرجت مظاهرة وسط المدينة احتجاجاً على "الفساد وتردي الوضع" المعيشي والخدمي.

وكانت قد أطلِقت دعوات لتظاهرات حاشدة في العاصمة الليبية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

كما أطلق عدد من النشطاء دعوات للدخول في حالة عصيان تام داخل طرابلس، ويشمل العصيان إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات الحكومية في العاصمة.

(ي ح)