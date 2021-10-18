تجدد المعارك العنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين جنوب مأرب

وقال الجيش اليمني إن المعارك تجددت في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، حيث اندلعت مواجهات عنيفة في مناطق الجوبة وملعاء بدعم من طائرات التحالف التي استهدفت مواقع الحوثيين التي "تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد"، وذلك بحسب ما أفادته شبكة العربية.

ومع اشتداد المواجهات على الجبهات، طالبت إدارة مخيمات النازحين المنظمات الإنسانية بتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين من تلك المناطق.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أكد، الأحد، على أهمية إنهاء العنف في اليمن والدخول في عملية سياسية شاملة، تنهي الحرب والمعاناة الإنسانية وتعيد الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

وتأتي هذه المعارك على الرغم من الحديث عن تفاهم سعودي – إيراني على تهدئة الأوضاع في اليمن وذلك، تمهيدًا للوصول إلى تقارب شامل بين البلدين اللذين يجريان محادثات منذ بداية العام.

(ل د)