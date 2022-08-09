استهدفت قوات حكومة دمشق، اليوم الثلاثاء، بنحو 50 قذيفة مدفعية وصاروخية مناطق في قرية سان بريف إدلب الشرقي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما استهدفت بقذائف المدفعية مناطق في قرية تديل بريف حلب الغربي، وسفوهن وفليفل والفطيرة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطيران استطلاع روسي في أجواء المنطقة وفي أجواء سهل الغاب شمال غرب حماة.

على صعيد متصل، شهدت محاور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين مرتزقة "الفتح المبين" من طرف، وقوات حكومة دمشق من طرف آخر، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وأمس الإثنين، قصفت قوات حكومة دمشق بشكل مكثف وعنيف مناطق عدة في ريفي إدلب وحماة، حيث استهدفت بقذائف المدفعية كل من الفطيرة وفليفل وسفوهن والموزرة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وقرية سان في ريف إدلب الشرقي، وجدرايا والبدرية وآنب غرب إدلب، والعنكاوي والقاهرة والحميدية والزقوم وقليدين واللج والدقماق بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

كما شهدت محاور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، استهدافات متبادلة بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق، بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، فيما استهدف مرتزقة "الفتح المبين" مواقع لقوات حكومة دمشق في محوري الملاجة والدارة الكبيرة جنوب إدلب.

(د ع)