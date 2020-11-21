تجدد الاشتباكات في خفض التصعيد

وشهد محور الفطيرة في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة ومرتزقة تركيا، في هجوم للأول على مواقع الأخير، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، حيث استمرت الاشتباكات منذ بعد منتصف الليل حتى ساعات الصباح الأولى.

هذا واستهدف مرتزقة تركيا، بقذائف المدفعية الثقيلة، مواقع ونقاطًا لقوات الحكومة في بلدتي كفروما وحاس جنوب إدلب، ما أدى إلى تدمير نقطة عسكرية تحتوي على أسلحة ثقيلة لقوات الحكومة.

وفي السياق ذاته، أدخل الاحتلال التركي، مساء أمس، أكثر من 20 آلية تركية تحمل معدات لوجستية إلى ريف إدلب لترتفع تعدادها منذ وقف إطلاق النار إلى 7440 الية.

(ي م)