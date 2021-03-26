تجدد الاشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا

واندلعت اشتباكات بين مرتزقة تركيا وقوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، تركزت على محاور سفوهن والفطيرة والبارة وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين بالرشاشات الثقيلة على محور العمقية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

واستهدفت قوات حكومة دمشق بالرشاشات الثقيلة أماكن في كفرعمة بريف حلب الغربي، فيما قصفت مناطق في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيدٍ متصل رصد المرصد، يوم أمس، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة تركيا من جهةٍ أخرى، وذلك على محاور التّماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

(ش ع)