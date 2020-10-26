تجدد الاشتباكات بين قوات الحكومة ومرتزقة داعش في ريف حماة

ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة من جهة، ومرتزقة داعش من جهةٍ أخرى، على محاور في ريف حماة الشرقي، بالتزامن مع قصف جوي متجدد من قبل الطيران الروسي وطيران قوات الحكومة المروحي، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثّق المرصد المزيد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، إذ استهدف مرتزقة داعش رتلًا لقوات الحكومة في منطقة السخنة ببادية حمص عند الحدود الإدارية مع دير الزور، ما أدى إلى قتلى وجرحى بالإضافة إلى إعطاب آليات.

وشهدت محاور الرهجان والشاكوسية وآثريا ومحاور أخرى في ريف حماة الشرقي قبل ثلاثة أيام ضمن البادية السورية، معارك عنيفة بين مرتزقة داعش من جانب، وقوات الحكومة من جانبٍ آخر.

وعلى الرغم من المشاركة المكثفة لكل من الطائرات الروسية الحربية وطائرات قوات الحكومة الحربية والمروحية لصد هجمات مرتزقة داعش عبر ضربات جوية مكثفة، إلا أن الأخير يواصل هجومه الذي بدأه قبل أقل من 4 أيام، وتمكن من السيطرة على تجمع عسكري توجد فيه آليات وذخائر لقوات الحكومة في ريف آثريا.

وبحسب المرصد السوري بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 887 قتيلًا من قوات الحكومة والمسلحين الموالين لها من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 140 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

(ش ع)