تجدد الاشتباكات بين مرتزقة دولة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة

أفادت مصادر من داخل مدينة عفرين المحتلة، بتجدد الاشتباكات بين المجموعات المرتزقة في قرية كفرجنة التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة، حيث استهدف مرتزقة "هيئة تحرير الشام" محيط قرية كفر جنة بالقذائف المدفعية، ليقابله رد من قبل مرتزقة "الفيلق الثالث" باستهداف محيط مدينة عفرين المحتلة بالقذائف المدفعية أيضاً.

من جهة أخرى قالت مصادر إن رقعة الاشتباكات امتدت إلى قرية الخالدية ومحيط ناحية شرا في عفرين المحتلة، وسط أنباء عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة من كلا الطرفين التابعين لدولة الاحتلال التركي.

(ج س/ س ر)

ANHA