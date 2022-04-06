تجدد الاشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة

اندلعت مساء اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين مرتزقة ما تسمى "فيلق المجد وفرقة الحمزة" التابعين لجيش الاحتلال التركي في مركز ناحية بلبله.

وبحسب ما أفادت به مصادر من المنطقة بوقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة من كلا الفصيلين، مع استمرار الاشتباكات في الناحية، وسط تخوف المدنيين من تصعد حدة الاشتباكات وحالة الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة.

ومن جهة أخرى قالت مصادر من عفرين المحتلة، بأن مركز مدينة عفرين تشهد حالة من الاستنفار الأمني من جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وذلك بعد اعتداء مرتزقة ما تسمى "فرقة المعتصم" على مواطنين من عشيرة البوبنا في مقاطعة عفرين.

هذا وشهدت قرية ميدانكي التابعة لناحية بلبله، يوم أمس الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين مجموعتين من مرتزقة ما تسمى "فيلق الشام" على تقاسم المسروقات، ادى لمقتل وجرح ٥ مرتزقة.

(ف إ)

ANHA