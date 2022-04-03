TJA: العزلة المفروضة على القائد عزلة على المرأة والشعب بأسره

أصدرت حركة المرأة الحرة (TJA) بياناً، بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان، جاء فيه:

"نبارك ميلاد القائد أوجلان الـ 73 المحتجز في سجن جزيرة إمرالي، على النساء وجميع الشعوب، ونرحب بيوم الرابع من نيسان، الذي يعني لنا نحن الكرد انبعاثاً من جديد بحماس نوروز".

وأشار البيان إلى العزلة المشددة التي يتعرض لها القائد، قائلاً، إن "العزلة تفرض الآن على المجتمع بأسره، كما تفرض على المرأة والشعب بأكمله.

وتابع البيان: "أن حرية القائد أوجلان وحرية الشعب الكردي والمرأة مرتبطتان تاريخياً وفلسفياً وسياسياً، ويجب على كل من يناضل من أجل الحرية أن يتحد ضد أي محاولة لإخفاء هذه الحقيقة".

واستذكر البيان في نهايته شهداء مسيرة أمارا وطالب أن يكون الرابع من نيسان وسيلة للحياة الحرة.

(ف)