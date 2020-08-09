ذوي الشهداء: قسد حررتنا وتحمينا وعلينا ان ننتبه للاشاعات

تحاول سلطات الحكومة السوري إثارة الفتنة والنعرات الطائفية والقومية بين مكونات شمال وشرق سوريا، عبر تجنيد خلايا لاستهداف واغتيال وجهاء وشيوخ العشائر في مناطق دير الزور، وكما وكشفت عن نيتها عبر بيان القيادة القطرية لحزب البعث حيث دعت العشائر العربية للخروج ضد قوات سورية الديمقراطية التي حررت كامل جغرافية شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش، بعد تخاذل جيش السلطات السورية.

ممارسات تصريحات وبيانات سلطات الحكومة السورية لاقت استنكاراً من قبل ذوي الشهداء في المكون العربي في شمال وشرق سوريا الذين دافعوا عن تراب سوريا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وأكدوا بأن القوات هي حامية الارض والعرض.

مها الحبيب والدة الشهيد حمودة تربه سبيه، الذي استشهد في 2015 أثناء التصدي لهجمات مرتزقة داعش على محيط ناحية تربه سبيه، ويعد من الشهداء الأوائل من المكون العربي في المنطقة، أوضحت: "لقد قدمت فلذت كبدي من أجل حماية الوطن والشعب، قوات سورية الديمقراطية هي الممثلة الشرعية لنا، هي التي حمتنا من الإرهاب وحافظت على وحدة الاراضي السورية".

ويوضح فيصل الخليفة، خال الشهيد علي الخليفة الذي استشهد في 2019 أثناء تصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، بأن معظم افراد العائلة منضمين ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وقال: "قوات سوريا الديمقراطية حاربت الإرهاب والاحتلال التركي، وهي صمام أمان لوحدة الاراضي السورية".

كنا يداً واحدة ضد الإرهاب والاحتلال وسنبقى يداً واحدة ضد الفتنة

وتسأل فيصل الخليفة: "أين كان الذين يروجون للفتنة الآن أثناء هجمات مرتزقة ودولة الاحتلال التركي؟". وناشد الشبيبة العربية بالوقوف ضد من يروجون الفتنة بين شرائح المجتمع؛ وشدد على ضرورة الانتباه للإشاعات المغرضة والحرب الخاصة التي تتبعها الاستخبارات السورية والتركية لضرب وحدة مكونات المنطقة.

سعيد الحبيب شقيق الشهيد محمد الحبيب الذي استشهد في 2018، أوضح: "استشهد اخي محمد الحبيب أثناء قيامه بواجبه لحماية الوطن ضمن قوات سورية الديمقراطية، ولن نقبل من أي جهة كانت أن تهاجم هذه القوات، وتدخل الفتنة بين المكونات، نحن شعب المنطقة كنا يداً واحدة ضد الإرهاب والاحتلال وسنبقى يداً واحدة ضد الفتنة".

(أ ب)

ANHA