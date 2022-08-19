ذوي المصابين في الشهباء: لن نبقى صامتين حيال القصف التركي

واستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى نيربية، وحاسين، وقرامل، وناحية تل رفعت، وعين دقنة وبيلونية ما أصفر عن إصابة امرأة وطفلة.

وأصيبت خديجة ولو من أهالي قرية نيربية التابعة لمقاطعة الشهباء والبالغة من العمر 55 عاماً في يدها، فيما أصيبت الطفلة أميرة حسين خلف البالغة من العمر 13 عاماً في منطقة الخصر وهي في غرفة العمليات ولا تزال حالتها الصحية غير مستقرة.

حسين ولو وهو من ذوي المصابة خديجة ولو، قال إن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون المدنيين في قصفهم على مقاطعة الشهباء، وأضاف: "منذ سنوات وتتعرض مقاطعة الشهباء لقصف همجي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، واليوم كثف المحتل التركي ضرباته على القرى الآهلة بالمدنيين ونتيجة ذلك أصيبت مدنيتان، ونحن نستنكر هذا الاستهداف الذي يقوم به المحتل التركي ولن نبقَ صامتين حياله".

ومن جانبها استنكرت المواطنة بدرية ولو القصف العشوائي الذي استهدف المدنيين: "لماذا يقصف المحتل التركي المدنيين دائماً؟، اليوم أصيبت المواطنة خديجة ولو نتيجة القصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين، نحن نستنكر القصف التركي على منازلنا".

ANHA