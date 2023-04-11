ذوو شهداء: تسليم الكريلا هارون عمل قذر

تتواصل ردود الفعل الغاضبة في شمال وشرق سوريا إزاء جريمة تسليم المقاتل هارون ألباك (سليم أديامان( لسلطات الدولة التركية المحتلة، من قبل مجموعة من "القروجيين"، في ناحية هزخ بمنطقة شرناخ في باكور كردستان.

وفي هذا الصدد، أدان محمد الشيخ، والد الشهيد إبراهيم الشيخ، تسليم المقاتل هارون لسلطات الدولة التركية المحتلة، واصفاً بأنه عمل بـ "القذر".

وأوضح محمد الشيخ: "نذر الكريلا هارون حياته في سبيل حرية شعبه ووطنه؛ لذلك لن نقبل أن تمر هذه الخيانة دون محاسبة".

ودعا الشيخ إلى توحيد صف جميع المكونات وتصعيد النضال في وجه الظلم والاستبداد، والسعي وراء الأهداف التي تحقق الحرية لحرية جميع الأسرى والمعتقلين، وأكد: "هذا واجب على كل إنسان شريف يعيش على هذه الأرض".

وشجبت شقيقة الشهيد أحمد خليل، هند خليل، الخيانة التي تعرض لها الكريلا هارون، وقالت: "تسليم المقاتل هارون للسلطات التركية عمل إجرامي لا يمتّ للإنسانية بصِلة، ومطالبنا لن تتوقف حتى تحريره من قيود الفاشية".

ودعت كافة الجهات التي تدّعي حماية حقوق الإنسان وحماية المظلومين النظر في الجريمة التي تعرّض لها المقاتل هارون والتحرك العاجل لفك أسره.

(خ)

ANHA