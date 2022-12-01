ذوو شهداء مجزرة تقل بقل يزورون أضرحة أبنائهم

استهدفت طائرات الاحتلال التركي ليل 19 ـ 20 تشرين الثاني الفائت، المحطة الرابعة للكهرباء في قرية تقل بقل في منطقة كوجرات، وأثناء توجه المواطنين لإنقاذ الجرحى، عاودت الطائرات التركية قصفهم، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطناً بينهم مراسل وكالتنا عصام عبد الله.

ذوو الشهداء وأعضاء اتحاد الإعلام الحر زاروا اليوم الخميس، أضرحة شهداء المجزرة، إحياءً لذكراهم.

والشهداء هم (مراسلنا عصام عبد الله ـ حسين علي ـ جيجك هاروني ـ هلال قاسم ـ هدية عبد الله ـ عبيد خالد ـ محمود علي ـ فايز عبد الله ـ نوري جفتجي ـ حسين خلتو ـ مازن أوسي).

(ك ع/ ل م)

ANHA