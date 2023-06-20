ذوو شهداء مجزرة كوباني: يجب إنزال أقسى العقوبات بحق مرتزقة داعش 

بعد تعامي القوى الدولية والدول التي ينتمي إليها مرتزقة داعش المحتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية؛ عن المطالبة بإعادتهم إلى دولهم ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها في سوريا والعراق خلال السنوات الماضية، أعلنت الإدارة الذاتية في 10 حزيران الجاري البدء بمحاكمة مرتزقة داعش.

تعليقاً على ذلك، رصدت وكالتنا آراء عوائل شهداء مجزرة كوباني التي ارتكبها مرتزقة داعش، والتي تصادف ذكراها السنوية الثامنة 25 حزيران.



شمسة محمد طاهر والدة الشهيد عثمان الذي استشهد في مجزرة كوباني على يد مرتزقة داعش في حزيران عام 2015، أشارت إلى أن المئات من السكان فقدوا حياتهم عندما هاجم داعش مدينة كوباني وارتكب مجزرة مروّعة فيها، حيث لم يميز فيها بين النساء والأطفال والشيوخ.

مضيفةً: "إلى الآن لم تتحرك الدول في قضية استلام مواطنيها من المرتزقة المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، لذلك نطالب بمحاكمة هؤلاء في روج آفا، فمن حق أمهات وزوجات وأطفال الشهداء أن يروا محاكمة المرتزقة أمام أعينهم، لقد سفك هؤلاء دماء شعبنا؛ وإلى اليوم لديهم حقد كبير تجاه هذا الشعب ويمارسون عمليات إجرامية متى سنحت لهم الفرصة".



من جانبها، قالت جيهان بوزان زوجة الشهيد بكر مسلم "لقد تعرضنا نحن الكرد لحملة إبادة ممنهجة على يد مرتزقة داعش بدعم من دول إقليمية، صبيحة 25 حزيران وعندما كان السكان في كوباني نائمون؛ ذبحوا وقتلوا المئات من أهلها".

وأكدت: "حتى لو تمت محاكمة مرتزقة داعش فلن يشفى غليلنا، لقد تساهل المجتمع الدولي كثيراً مع داعش وداعميه؛ ويقع على عاتقه اليوم الاعتراف بالإدارة الذاتية تكريماً للتضحيات التي قدمتها مكونات شمال وشرق سوريا في سبيل إنهاء خطر داعش وإنقاذ البشرية".



كما طالبت سوّلية مصطفى والدة الشهيد يلماز بإنزال أقسى العقوبات بحق هؤلاء المجرمين القتلة، قائلة "لن نهدأ حتى ينالوا جزاءهم العادل وأمام أعيننا، لقد قتلوا أطفالنا دون رحمة ولن نقبل إلا بإعدامهم".

(ز س/د)

ANHA