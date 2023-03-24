ذوو شهداء مجزرة جندريسه يطالبون بمحاسبة المجرمين وتحرير عفرين

ارتكب مرتزقة "أحرار الشرقية" الذين يعملون بأمر مباشر من استخبارات دولة الاحتلال التركي، عشية نوروز (20 آذار) مجزرة شنيعة في مركز ناحية جندريسه بعفرين المحتلة، استشهد فيها 4 أشخاص من عائلة واحدة وأصيب 3 آخرون، بسبب إيقادهم شعلة نوروز.

طالب ذوو الشهداء الـ 4 والقاطنون في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، قوات سوريا الديمقراطية والكرد في العالم بالانتقام ومحاسبة المجرمين التابعين للاحتلال التركي وتحرير عفرين من رجس الإرهاب والاحتلال التركي الذين حاولوا إطفاء شعلة نوروز.

ابن الشهيد نظمي عثمان، عبدين عثمان تحدث لوكالتنا عن المجزرة التي ارتكبها مرتزقة الاحتلال التركي عشية عيد نوروز وقال: " كان ابن عمي يوقد النار في علبة صغيرة فوق المنزل، ثم جاءت مجموعة من المرتزقة وقاموا بمضايقة والدي الذي كان في الخارج، وبعد شد وجذب بينهم أطلق المرتزقة النار عليه أكثر من عشر رصاصات، ثم جاء اثنان من أعمامي ليقتلوهما أيضاً كما قتلوا ابن عمي".

وشدد عبدين "نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بمحاسبة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها لأن ما فعلوه بحق عائلتي هو استهداف للشعب الكردي لأنهم يعلمون أن عيد نوروز هو عيد قومي للكرد".

ودعا في ختام حديثه أهالي مقاطعة عفرين المحتلة والكرد إلى مساندة الانتفاضة في جندريسه قائلاً: "على الجميع رفع وتيرة الانتفاضة والقيام بواجبهم تجاه شهداء نوروز 2023 والوقوف في وجه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في عفرين".

أما شقيقة الشهداء تولين عثمان، فدعت قوات سوريا الديمقراطية إلى الانتقام للشهداء، وإخراج الاحتلال ومرتزقته من عفرين.

وأكدت "عائلتنا معروفة بالوطنية وحماية أرضنا كردستان، لهذا استهدفونا أرادوا إطفاء شعلة نوروز بأجساد إخوتي وابن أخي، إلا أننا ماضون على نهجهم وسنحارب الاستبداد والظلم، وأطالب بمحاسبة هؤلاء المجرمين".

ودعت تولين عثمان المجتمع الدولي لمحاسبة كل من كانت له يد في المجزرة والمجازر التي ترتكب في المقاطعة المحتلة منذ أكثر من خمسة أعوام.

(ف)

ANHA