ذوو شهداء إقليم عفرين يستنكرون هجمات الاحتلال التركي على مناطقهم

أصدر، اليوم، مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين بياناً استنكر فيه هجمات دولة الاحتلال التركي عبر طائرتها الحربية وأسلحتها الثقيلة على العديد من المناطق في مقاطعة الشهباء وناحيتي عين عيسى وديرك وصولاً إلى شنكال ومخيم مخمور.

وقرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء في قرية تل قراح في مقاطعة الشهباء، من قبل العضوة في المجلس، هيفي سليمان باللغة الكردية، والإداري محمد ولو باللغة العربية، جاء فيه:

"هجمات الدولة التركية الطورانية بزعامة الطاغية أردوغان مستمرة على مناطق الإدارة الذاتية والقرى المتاخمة لها، رغم وجود الدول الضامنة مروراً بشنكال ومخمور، وخصوصاً بعد الانتصار التاريخي الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية في دحر مؤامرة تنظيم داعش الإرهابي في سجن الصناعة بالحسكة".

تابع البيان "بلغ نضالنا من أجل الحرية الذي خاضته حركتنا مرحلة جديدة، عبر سحق هجوم جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

أضاف البيان: "إن المقاومة التاريخية لشعبنا وأصدقائه تطورت في كل الميادين بريادة المقاومة البطولية لقواتنا، وتمكنت من إفشال مؤامرة التصفية التي حاكتها فاشية العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بدعم من الولايات المتحدة الأميركية وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني. وباتت الفاشية التركية التي لم تتمكن من احتلال مناطق الدفاع المشروع وكسر مقاومة شعبنا وأصدقائه، عرضة للهزيمة والانهيار المؤكد".

أكد البيان "أن النصر العظيم الذي حققه شعبنا في روج آفا وشمال وشرق سوريا على داعش له أهمية تاريخية، فعلى الرغم من أن بعض القوى لم تتحدث علانية ضد داعش، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية أثبتت دورها في حماية شعوب المنطقة من الهجمات؛ لذا يتم تهنئتها على نضالها الناجح والموحد ضد هذه المؤامرة الكبرى، بالمقابل تتعمد الدولة الفاشية الطورانية ضرب كل القيم والأعراف الإنسانية والأخلاقية بعرض الحائط".

أدان البيان الهجمات والسياسات الشوفينية للدولة التركية الطورانية ونواياها القذرة في القضاء على إرادة الشعوب ومكتسباتها في المنطقة، وخصوصاً ثورة روج آفا وتضحياتها، من خلال دعمها لمرتزقة داعش الإرهابي وقصفها المناطق الآمنة وتهجير سكانها.

شدد البيان "نحن مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، نناشد كافة أبناء شعبنا والقوى الديمقراطية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية القيام بدورهم وواجبهم الأخلاقي تجاه القضية الإنسانية ومحاسبة الطاغية ومن يقف وراء هذه الهجمات".

(ف)

ANHA