ذوو شهداء الكريلا: يجب الكشف عن مصير مجموعة الكريلا المختطفة في خليفان

ويستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بسياسة العداء تجاه الشعب الكردي وقوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، ويوفر لجيش الاحتلال التركي الدعم والمعلومات لشن هجمات الإبادة والاحتلال ضد الكريلا في جنوب كردستان.

ذوو شهداء الكريلا في الشهباء طالبوا بالكشف عن مصير مجموعة الكريلا التي اختطفت في 26 تموز في محيط قرية بيخم التابعة لناحية خليفان في جنوب كردستان.

ثريا حبش والدة الشهيد رشيد الذي استشهد في جبل بوتان جراء حصار فرضته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مجموعته، قالت: "ما يؤلم القلب هو ما يفعله الحزب الديمقراطي الكردستاني من مد يد العون للمحتل التركي وتزويده بالمعلومات عن الكريلا من جهة، ومن جهة ثانية اشتراكه في قتل أخيه الكردي الذي يسعى إلى حرية شعبه المضطهد".

الديمقراطي الكردستاني مستمر في عدائه ضد الشعب الكردي

وتابعت ثريا حبش حديثها بالقول: "على الرغم من النداءات التي يطلقها ذوو الشهداء ليعدل الحزب الديمقراطي الكردستاني عن سياسته العدائية ويتراجع عن تزويد الاحتلال التركي بالمعلومات عن الكريلا والكف عن عدائه، إلا أن الديمقراطي الكردستاني يستمر في ممارسة عدائه ضد الشعب الكردي".

وطالبت ثريا حبش في ختام حديثها بالكشف عن مصير مجموعة الكريلا المختطفة في 26 تموز المنصرم في ناحية خلفيان.

ومن جانبه، قال نوري أحمد شقيق الشهيد حميد "كانت الرسائل تأتينا من أخي حميد حين كانت موجوداً في باشور كردستان، كان يتحدث فيها عن أوضاع الشعب هناك، وكان يقول دائماً إن أهلنا في باشور غير راضين عن الديمقراطي الكردستاني".

التعاون مع الاحتلال التركي في محاربة الكريلا والشعب الكردي

وتابع أحمد حديثه "إن خطف مجموعة الكريلا في باشور كردستان ليس سوى استمرارية لسياسة العداء اتجاه الشعب الكردي، وتستمر بتعاون الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في محاربة قوات الكريلا والشعب الكردي عموماً".

واختتم أحمد حديثه مطالباً بالكشف عن مصير مجموعة الكريلا المختطفة، وندد بسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية للشعب الكردي.

اما رشيد أوسو والد الشهيدين في قوات الدفاع الشعبي مسعود و ريزان، فندد بسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية لحرية الشعب الكردي، كم استنكر تعاون الحزب مع المحتل التركي الذي وصفه بـ"آلة قتل الكرد".

(س ر)

ANHA