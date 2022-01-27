ذوو شهداء عفرين: تركيا تزج بالسياسيين الكرد في السجون والمجتمع الدولي أعمى وأصم

تواصل سلطات الاحتلال التركي جرائمها بحق المعتقلين السياسيين الكرد في سجون باكور كردستان وتركيا، إذ يتعرض المعتقلون الكرد في سجون حزب العدالة والتنمية لعمليات تعذيب ممنهجة جسدياً ونفسياً. ونتيجة عمليات التعذيب الوحشية وانتهاك حقوق الإنسان، استشهد العديد من السجناء داخل الأقبية.

ومن بين المعتقلين الذين استشهدوا داخل السجون في تركيا، غريبة جيراز التي استشهدت في 9 كانون الأول المنصرم، عبد الرزاق سويور 14 كانون الأول، خليل غونيش 15 كانون الأول، صالح تورغول الذي أصيب بالشلل واستشهد في المشفى في 15 كانون الأول، لياس دمير 17 كانون الأول، ودات أركمن 19 كانون الأول، وكان آخرهم رمضان توران الذي استشهد في الـ 21 من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق أكد أهالي إقليم عفرين تضامنهم ودعمهم للمعتقلين الكرد في سجون حزب العدالة والتنمية. حيث لفتت الإدارية في لجنة المرأة بمجلس عوائل الشهداء، منال شيخو، إلى تاريخ دولة الاحتلال التركي المليء بالاعتقالات والجرائم، وأكدت أن الكرد ومنذ القدم مستهدفون من قبل الدولة التركية لأنهم يطالبون بحقوقهم.

وأشارت أن الاستخبارات التركية تمارس جميع أنواع التعذيب الجسدية والنفسية بحق المناضلين في السجون وذلك "لإضعاف مقاومتهم".

وأكدت منال شيخو دعمهم للمعتقلين السياسيين في سجون تركيا، وقالت: "نحن نقف إلى جانب مناضلينا ومعتقلينا وندعمهم، وسنكون يداً بيد معهم حتى نصل إلى هدفنا ونعيش بحرية وكرامة"، كما طالبت بالإفراج عنهم.

ومن جانبه أشار والد الشهيد تولهلدان، عدنان علي، إلى أن دولة الاحتلال التركي ومنذ القدم تستهدف السياسيين الكرد وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب.

ولكنه أشار إلى وجود اختلاف كبير بين الماضي والحاضر، وقال: "الآن يختلف الوضع عن الماضي، لأننا نظمنا أنفسنا سياسياً وفكرياً ولا تخيفنا هذه الجرائم بل تزيدنا قوة وإيماناً لإنجاح ثورتنا".

وأكد علي أنهم سيواصلون فعالياتهم ونشاطاتهم حتى تحرير جميع المناضلين السياسيين من السجون التركية، وقال: "سنقاوم الصعوبات لأن المقاومة حياة".

وبدورها أشارت زوجة الشهيد جمال معمو، فريال حج حنان، إلى أن السلطات التركية "تزج بكل الساسة الكرد ومن يطالب بحقوق الشعب الكردي في السجن وهناك يتعرض للتعذيب على يد الاستخبارات التركية"، وتساءلت: أين هي حقوق الإنسان؟

واستنكرت فريال حج حنان الصمت الدولي حيال جرائم دولة الاحتلال التركي بحق المعتقلين السياسيين في باكور كردستان، وقالت: "عندما يتعلق الأمر بالكرد فليس هناك أذن تسمع أو عين ترى!!!".

وطالبت فريال حج حنان في ختام حديثها المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان بالتدخل الفوري ووقف الجرائم التركية بحق المعتقلين الكرد في السجون.

(س ر)

ANHA